सर्बियाई संसद के बाहर गोलीबारी, उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें; पढ़ें टॉप 5 न्यूज

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उन्हें एक दृढ़ वैचारिक आधार और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले नेता की आवश्यकता है, जिसका मार्गदर्शन वे कर सकें। दूसरी ओर, तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय बना हुआ है। इसके कारण कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। उधर, एपेक सम्मेलन से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। वहीं, सर्बिया की संसद भवन के बाहर बुधवार को हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना में कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

अंतिम चरण में सिद्धारमैया के राजनीतिक सफर कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच, बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दौर में हैं और अब उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी सतीश जारकीहोली को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दरअसल, कई माह से यह अफवाहें उड़ रही हैं कि सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि, हर बार ऐसी खबरों को खारिज किया जाता रहा है, फिर भी विधायकों और राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पढ़ें पूरी खबर...

कम दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में एक डिप्रेशन विकसित हो चुका है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से 22 से 24 अक्टूबर तक, यानी अगले तीन दिनों में दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। खास कर के 22 अक्टूबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। पढ़ें पूरी खबर...

सर्बियाई संसद के बाहर गोलीबारी, एक घायल सर्बिया की संसद भवन के बाहर बुधवार को हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना में कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के समर्थकों के एक कैंप में आग लगा दी गई। राष्ट्रपति वुचिच ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे एक सुनियोजित आतंकवादी हमला करार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोलीबारी और आगजनी के इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पढ़ें पूरी खबर...

उत्तर कोरिया ने दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें दक्षिण कोरिया में इस माह के अंत में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 21 प्रमुख देशों के नेता भाग लेंगे। सम्मेलन से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने बुधवार को कई शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण कोरिया द्वारा एपीईसी सम्मेलन की मेजबानी की तैयारियों के बीच ऐसे प्रक्षेपण और तेज हो सकते हैं। यह परीक्षण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं अन्य वैश्विक नेताओं के ग्योंगजू में APEC सम्मेलन के लिए एकत्रित होने से केवल एक सप्ताह पूर्व किया गया। पढ़ें पूरी खबर...