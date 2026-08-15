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अब बंगाल में चलेगा 'गुजरात मॉडल', लगेंगी बड़ी-बड़ी कंपनियां; शुभेंदु अधिकारी ने ले लिया फैसला

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
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पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पिछले महीने दिए गए बयान से काफी अलग माना जा रहा है। जुलाई में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए सीधे जमीन खरीदेगी और बाद में उसे निजी कंपनियों को हस्तांतरित करेगी।

अब बंगाल में चलेगा 'गुजरात मॉडल', लगेंगी बड़ी-बड़ी कंपनियां; शुभेंदु अधिकारी ने ले लिया फैसला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के औद्योगिक विकास की है। इसके लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 'गुजरात मॉडल' का सहारा ले रहे हैं। सरकार उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण करने या उसे सीधे खरीदने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। बंगाल सरकार अब गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लैंड पूलिंग प्रणाली के एक संशोधित मॉडल को अपनाने की योजना बना रही है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार केवल एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी। इसके अंतर्गत निजी कंपनियां जमीन मालिकों से सीधे बाजार दर पर जमीन खरीदेंगी और इसके साथ ही संबंधित मामलों के आधार पर जमीन बेचने वाले किसानों को कंपनी के शेयर का एक निश्चित प्रतिशत भी प्रदान करेंगी।

इस प्रस्तावित नीति के तहत प्राइवेट कंपनियां जमीन के बदले न केवल बाजार मूल्य का भुगतान करेंगी, बल्कि उस जमीन पर स्थापित होने वाले उद्योग में किसानों को हिस्सेदारी भी देंगी। अधिकारियों का मानना है कि शेयर मिलने से किसानों को लगातार और एक निश्चित आय का साधन प्राप्त होता रहेगा। हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बाजारों की पेचीदगियों से अनभिज्ञ ग्रामीण किसान केवल एकमुश्त नकद राशि के स्थान पर कंपनी के शेयरों को स्वीकार करने के लिए किस प्रकार राजी होंगे।

मुख्यमंत्री ने बदला स्टैंड

पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पिछले महीने दिए गए बयान से काफी अलग माना जा रहा है। जुलाई में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए सीधे जमीन खरीदेगी और बाद में उसे निजी कंपनियों को हस्तांतरित करेगी। द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि सरकार ने जमीन की सीधी खरीद न करने का फैसला किया है, क्योंकि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में भूमि अधिग्रहण एक बेहद संवेदनशील विषय रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही अपनी औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर सुझाव मांगेगी। इसमें भूमि अधिग्रहण के बजाय संशोधित लैंड पूलिंग सिस्टम को निवेश आकर्षित करने का मुख्य जरिया बनाया जाएगा।

गुजरात मॉडल से कितना अलग?

गुजरात और आंध्र प्रदेश में किसानों ने मुख्यतः सरकारी एजेंसियों को अपनी कच्ची जमीन दी थी। इसके बदले में विकास एजेंसियों ने उस जमीन को विकसित किया। जैसे कि सड़क, बिजली, ड्रेनेज जैसी सुविधाएं दीं। इसके बाद जमीन का एक बड़ा हिस्सा करीब 60 से 75 प्रतिशत वापस किसानों को लौटा दिया। विकसित होने के कारण उस बची हुई जमीन का मूल्य काफी बढ़ गया, जिसे किसान ऊंची कीमतों पर बेच या लीज पर दे सकते थे। यह मॉडल मुख्य रूप से शहरी विकास और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल हुआ था। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अमरावती का निर्माण हुआ।

बंगाल में कई आशंकाएं भी?

पश्चिम बंगाल में यह मॉडल निजी उद्योगों के लिए लागू किया जा रहा है, जहां जमीन का बड़ा हिस्सा वापस लौटाने के बजाय बाजार दर और कंपनी में शेयर देने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने बंगाल में इस मॉडल की सफलता को लेकर कई व्यावहारिक आशंकाएं जताई हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश की तुलना में बंगाल में किसानों के पास बहुत छोटे-छोटे और बिखरे हुए जमीन के टुकड़े हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में अमरावती के लिए 33,000 एकड़ जमीन सिर्फ 25,000 किसानों से ली गई थी। इसके विपरीत बंगाल के सिंगूर में टाटा परियोजना के लिए आवश्यक 997 एकड़ जमीन जुटाने के लिए ही लगभग 14,000 जमीन मालिकों से संपर्क करना पड़ा था।

बड़े उद्योगों को एक बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। ऐसे में हजारों छोटे किसानों को एक साथ बेचने के लिए सहमत करना बेहद कठिन काम होगा। बंगाल में बटाईदार प्रथा काफी पुरानी है। ये वे किसान होते हैं जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और उपज का एक हिस्सा लेते हैं। अतीत में जब भी जमीन मालिकों ने जमीन बेचने की कोशिश की तो बटाइदारों ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे उनकी आजीविका छिन जाती है।

सिंगूर में भी भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण बटाइदार ही थे। अधिकांश वास्तविक जमीन मालिक तो सरकार का मुआवजा लेने को तैयार थे। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इसकी विस्तृत योजना अभी उजागर नहीं की गई है।

ममता ने खींच लिए थे हाथ

पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण दशकों से उद्योगों के आगमन में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। सिंगूर और नंदीग्राम के ऐतिहासिक आंदोलनों के बाद सत्ता में आई ममता बनर्जी की सरकार ने उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण पर पूरी तरह हाथ खींच लिए थे। शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व में 2013 के डायरेक्ट लैंड परचेज नियम का जिक्र करते हुए भूमि खरीदने की बात कही थी, लेकिन अत्यधिक बिखरी जमीनों के कारण निजी उद्योगों के लिए सीधे तौर पर इतनी बड़ी मात्रा में जमीन खरीदना लगभग असंभव साबित हो रहा था।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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