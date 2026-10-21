‘मुझे बेटा मानते थे, फिर ऐसा क्यों किया’, पत्नी-ससुर पर आरोप लगाकर कूद गया युवक

महाराष्ट्र के कोंकणकड़ा में 1700 फीट ऊंची चट्टान से कूदकर गुजरात के 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जान देने से पहले रिकॉर्ड किए गए 13 मिनट के वीडियो में उसने अपनी पूर्व पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए। जानें पूरा मामला।

‘शादी से पहले सब ठीक था, फिर जिंदगी क्यों बदली’, वैवाहिक विवाद पर युवक के आखिरी वीडियो में क्या-क्या आरोप? (मृतक मायूरसिंह गोहिल, फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के कोकणकडा में 1700 फीट ऊंची चट्टान से कूदकर गुजरात के 24 वर्षीय युवक ने जान दे दी। आत्महत्या से पहले युवक ने 13 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पूर्व पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। युवक की पहचान भावनगर निवासी विश्वराजसिंह मायूरसिंह गोहिल के रूप में हुई है। वह डाक विभाग में कर्मचारी था। पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि वैवाहिक विवाद और उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई को लेकर वह परेशान था।

आठ महीने में टूट गया था विवाह, पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, गोहिल की शादी इसी साल 8 फरवरी को हुई थी, लेकिन करीब आठ महीने बाद ही रिश्ता टूट गया। रिपोर्ट के अनुसार, उसकी पत्नी ने 12 सितंबर को घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में गोहिल 9 अक्टूबर को अदालत में पेश हुआ था। इसके बाद वैवाहिक विवाद और कानूनी कार्यवाही को लेकर उसने अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया।

वीडियो में पत्नी और उसके परिवार पर लगाए आरोप अपने आखिरी वीडियो में गोहिल ने कहा कि पति-पत्नी के बीच रोज होने वाले मतभेदों को उसकी पत्नी और उसके परिवार ने घरेलू हिंसा का मामला बना दिया। उसने आरोप लगाया कि उसके, उसकी मां और भाई के खिलाफ मारपीट की शिकायत झूठी है।

गोहिल ने दावा किया कि उसके घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, जैसी शिकायत में बताई गई है। उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करते समय सबूत या मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं मांगी जाती। उसने कहा कि वह मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव महसूस कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

पत्नी को घर से ले जाने और सोने के गहनों को लेकर भी कही बात गोहिल ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के माता-पिता उसे जबरन अपने साथ ले गए थे। उसके मुताबिक, पत्नी के परिवार का दावा था कि उनके सोने के गहने उसके परिवार के पास हैं।

गोहिल ने इसके उलट दावा किया कि जब पत्नी के माता-पिता उसे अपने साथ ले जा रहे थे, तब उसने खुद जाने की इच्छा नहीं जताई थी। उसने कहा कि समाज के लोग इस बात के गवाह हैं। उसके मुताबिक, पत्नी उनके गहने पहनकर गई थी, लेकिन जब उसके परिवार ने अपना सामान वापस मांगा तो उनकी बात नहीं सुनी गई।

उसने अपने ससुर का जिक्र करते हुए भी सवाल उठाए। गोहिल ने कहा कि उसके ससुर उसे अपने बेटे जैसा बताते थे, लेकिन अब उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने अपनी मौत के बाद माता-पिता और 16 वर्षीय छोटे भाई के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। उसके मुताबिक, उसके छोटे भाई को भी घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी बनाया गया था।

गोहिल ने वीडियो में कहा, "मेरे ससुर मुझसे कहते थे कि वे मेरे पिता के समान हैं। क्या कोई पिता अपने ही बच्चे को लूटता है, उसे मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है और उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराता है? एक पिता तो माफ कर देता है और उसे एक और मौका देता है। आज, जब मैं मरने जा रहा हूं, तो मेरे माता-पिता और मेरे 16 साल के छोटे भाई का क्या होगा, जिस पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया गया है?"

घरेलू हिंसा कानून पर उठाए सवाल गोहिल ने अपने वीडियो में घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों और भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए का जिक्र करते हुए दावा किया कि ऐसे मामलों में बड़ी संख्या में शिकायतें झूठी होती हैं और कानून का दुरुपयोग किया जाता है। उसने इस संबंध में 90 से 92 फीसदी मामलों के झूठे होने का दावा किया, हालांकि रिपोर्ट में इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई है।

उसने कहा कि कानूनी कार्रवाई और समझौते की कोशिशों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। गोहिल ने यह भी दावा किया कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था को लेकर युवाओं में शादी के प्रति डर बढ़ रहा है।

उसने प्रशासन और कानूनी व्यवस्था से अपील की कि ऐसे मामलों में पुरुषों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही, उसने भावनगर के अधिकारियों और लोगों से कानून में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो उन्हें साबित किया जाना चाहिए और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए।