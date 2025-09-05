GST को गब्बर सिंह सिंह टैक्स बुलाया, अब उनको क्रेडिट चाहिए? कांग्रेस पर भड़कीं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार लोगों से 100 रुपए की कमाई पर 91 रुपया टैक्स वसूलती थी। उन्होंने कहा कि राज्यों को बार बार समझाया जाना पड़ा तभी यह बदलाव संभव हो पाए।

केंद्र सरकार ने हाल ही में GST सुधारों के साथ आम आदमी को बड़ी राहत दी है। बुधवार को GST परिषद की बैठक के बाद देश में अलग-अलग उत्पादों पर लगने वाले माल और सेवा कर के अलग-अलग स्लैबों का सरलीकरण किया गया है। इसके तहत अब GST के तहत 5 और 18 फीसदी के दो टैक्स स्लैब ही होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा के बाद से राजनीति भी बढ़ गई है। कांग्रेस सहित अलग अलग विपक्षी दलों ने दावा किया है कि सरकार ने दबाव में आकर यह फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी यह दावा भी कर रही है कि राहुल गांधी ने टैक्स स्लैब में इस तरह के बदलावों के सुझाव कई साल पहले ही दिए थे। अब निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को जवाब दिया है।

निर्मला सीतारमण ने GST सुधारों का श्रेय लेने की कोशिश करने लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह वही पार्टी है जिसने GST को “गब्बर सिंह टैक्स" कहा था। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी लोगों से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वसूलती थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “उन्होंने GST को अपना लिया, यही काफी है मेरे लिए। गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले लोग।”