CJP आंदोलन को मिला ग्रेटा थनबर्ग का समर्थन, बोलीं- युवाओं ने उम्मीद जगा दी

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जून में शुरू हुआ। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ मिलकर इस ऑनलाइन संगठन ने NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने भारत में हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों की प्रशंसा की है और कहा है कि इस आंदोलन ने "जनता की ताकत का सही मतलब" दिखाया है। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में एक रैली में शामिल होते हुए, थुनबर्ग ने भारतीय युवाओं के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि इस आंदोलन ने दुनिया भर के युवाओं को भी उम्मीद दी है।

थुनबर्ग ने कहा, “भारतीय छात्र विरोध प्रदर्शन ने हम सभी को गौरवान्वित किया है! उन्होंने हमें आशा दी है! उन्होंने दिखाया है कि जब लोग एकजुट होकर विरोध करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जनशक्ति का सच्चा अर्थ दिखाया है। न्याय के लिए भारतीय छात्रों का संघर्ष और लोकतंत्र और मुक्ति के लिए व्यापक संघर्ष हमारा भी संघर्ष है। इसलिए अब हम सभी को एकजुट होकर भारत के साथ खड़े होना होगा।”

थुनबर्ग उन लोगों में शामिल थीं, जिन्होंने आंदोलन की जीत का जश्न मनाने के लिए वीकेंड में SFI की सभा में हिस्सा लिया था।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जून में शुरू हुआ। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ मिलकर इस ऑनलाइन संगठन ने NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

आंदोलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और दूसरे मामलों की जांच के लिए एक त्वरित अदालत का गठन किया जाएगा। इसके बावजूद, विरोध प्रदर्शन जारी रहा और दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया।

36 दिन के अंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा NEET UG पेपर लीक के खिलाफ चल रहे 36 दिन लंबे आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

अपने इस्तीफे में उन्होंने NEET UG पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन छात्रों से माफी नहीं मांगी। इससे पहले उन्होंने आंदोलन को "राष्ट्रविरोधी" भी बताया था।

इसके बाद CJP के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक में सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मानने का भरोसा दिया।

छात्रों की बची हुई प्रमुख मांगों में पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा और आंदोलन में शामिल छात्रों व युवाओं पर दर्ज सभी पुलिस और कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग शामिल थी।