महिला मेयर पर AI पोस्ट से बवाल, CM विजय से सीधा सवाल- ‘क्या सिर्फ TVK की महिलाओं की ही इज्जत है?’
चेन्नई की मेयर आर प्रिया ने सोशल मीडिया पर AI से बनी अपनी अश्लील तस्वीर और अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक यूजर ने उनकी फर्जी तस्वीर बनाकर गंदी टिप्पणियां कीं, जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक परेशानी हुई।
चेन्नई की महिला मेयर आर प्रिया पर सोशल मीडिया पर AI से बनी अश्लील तस्वीर और आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने से बवाल मच गया है। प्रिया ने तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से सवाल किया है कि क्या सिर्फ TVK की महिलाओं की ही इज्जत है? मुझे महिला होने की वजह से बार-बार टारगेट किया जा रहा है। दरअसल, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक सोशल मीडिया यूजर ने AI से उनकी गलत और अश्लील तस्वीर बनाकर पोस्ट की और उनके बारे में गंदी व झूठी बातें लिखीं।
क्या बोलीं प्रिया?
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए वीडियो में प्रिया ने कहा कि सत्ताधारी टीवीके के लोग उन्हें बार-बार निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं महिला हूं और मेयर के पद पर हूं, TVK के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। इन कमेंट्स से मेरी निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी सरकार महिलाओं के साथ यही करना चाहती है? आप कहते हैं कि आप महिलाओं के संरक्षक हैं, लेकिन TVK के कैडर सोशल मीडिया पर मुझे गाली देते रहते हैं।
पुलिस और साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायत के मुताबिक, प्रिया ने बताया कि वे कानून का पालन करने वाली नागरिक और सार्वजनिक सेवक हैं। वे दलित समुदाय से हैं। उन्होंने @YarlMyn हैंडल वाले यूजर (जो Yaazh Mynthan के नाम से जाना जाता है) पर आरोप लगाया कि उसने उनके खिलाफ बहुत आपत्तिजनक, अश्लील और अपमानजनक पोस्ट किए।
तस्वीर का गलत इस्तेमाल
प्रिया ने शिकायत में लिखा कि पोस्ट में मुझे गलत और अश्लील तरीके से दिखाया गया है। मेरी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है और उसमें झूठे कैप्शन व गंदे कमेंट्स हैं। मेरे चरित्र पर बिना आधार के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। यह पोस्ट 20 अक्टूबर 2026 को डाली गई थी और अब तक बड़े पैमाने पर देखी और शेयर की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस पोस्ट से उन्हें बहुत मानसिक तकलीफ हुई और उनके परिवार को दुख हुआ। उन्होंने दावा किया कि इससे मेयर के पद और चेन्नई के लोगों की भी बेइज्जती हुई। प्रिया ने सवाल उठाया कि क्या महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए? उन्होंने यह भी पूछा कि पुलिस में पहले की शिकायतों के बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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