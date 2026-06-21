इंदिरा गांधी की एक उड़ान से बची ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ की जान? जयराम रमेश ने शेयर किया किस्सा
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे इंदिरा गांधी ने एक उड़ान के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तस्वीर देखी और फिर उसे बचाने की कवायद शुरू कर दी।
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े एक किस्से को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे हल्दी घाटी युद्ध की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जा रहीं इंदिरा गांधी ने हवाई यात्रा के दौरान 'हिंदुस्तान टाइम्स' अखबार में एक फोटो देखी। इसके बाद उदयपुर पहुंचकर उन्होंने उस पक्षी को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। उस समय पर ही बेहद संकटग्रस्त सूची में शामिल यह पक्षी आज भी मौजूद है। जयराम रमेश के मुताबिक, इंदिरा गांधी के प्रयासों की वजह से ही यह पक्षी आज हमारे बीच है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए जयराम रमेश ने पूरी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आज से लगभग 50 साल पहले इंदिरा गांधी हल्दी घाटी युद्ध की 400वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान गई थीं। यह वही युद्ध हैं जिसने महाराणा प्रताप को प्रेरणास्त्रोत बना दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह उदयपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठीं, जहां पर उनकी नजर हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में छपी 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (गोडावण) की तस्वीर पर पड़ी। यह पक्षी उस समय पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था।"
इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इंदिरा गांधी ने उदयपुर पहुंचकर तुरंत ही कुछ पक्षी प्रेमियों से मुलाकात की। इसमें उस समय के राजस्थान वन्यजीव बोर्ड के सदस्य हर्षवर्धन भी मौजूद थे। यहां से इंदिरा गांधी ने इस पक्षी को संभालने का काम शुरू करवा दिया। घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा रहा कि फिर जैसलमेर और बाड़मेर में डेजर्ट नेशनल पार्क की स्थापना की गई।
जयराम रमेश ने लिखा, "हां, यह पक्षी आज भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और तमाम समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन 21 जून 1976 की उस उड़ान से जागी उम्मीदों ने इसे हमारे बीच आज भी बनाए रखा है।"
राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की हुई थी अपील
जयराम रमेश ने घटनाक्रम को याद करते हुए कहा कि 1961 में भारत के प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली ने भी इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित करवाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, बाद में मैसूर के महाराजा जयचामराजेंद्र वाडियार के नेतृत्व में भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने पौराणिक और सांस्कृतिक कारणों से मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें