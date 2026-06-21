इंदिरा गांधी की एक उड़ान से बची ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ की जान? जयराम रमेश ने शेयर किया किस्सा

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे इंदिरा गांधी ने एक उड़ान के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तस्वीर देखी और फिर उसे बचाने की कवायद शुरू कर दी।

देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े एक किस्से को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे हल्दी घाटी युद्ध की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जा रहीं इंदिरा गांधी ने हवाई यात्रा के दौरान 'हिंदुस्तान टाइम्स' अखबार में एक फोटो देखी। इसके बाद उदयपुर पहुंचकर उन्होंने उस पक्षी को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। उस समय पर ही बेहद संकटग्रस्त सूची में शामिल यह पक्षी आज भी मौजूद है। जयराम रमेश के मुताबिक, इंदिरा गांधी के प्रयासों की वजह से ही यह पक्षी आज हमारे बीच है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए जयराम रमेश ने पूरी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आज से लगभग 50 साल पहले इंदिरा गांधी हल्दी घाटी युद्ध की 400वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान गई थीं। यह वही युद्ध हैं जिसने महाराणा प्रताप को प्रेरणास्त्रोत बना दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह उदयपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठीं, जहां पर उनकी नजर हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में छपी 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (गोडावण) की तस्वीर पर पड़ी। यह पक्षी उस समय पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था।"

इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इंदिरा गांधी ने उदयपुर पहुंचकर तुरंत ही कुछ पक्षी प्रेमियों से मुलाकात की। इसमें उस समय के राजस्थान वन्यजीव बोर्ड के सदस्य हर्षवर्धन भी मौजूद थे। यहां से इंदिरा गांधी ने इस पक्षी को संभालने का काम शुरू करवा दिया। घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा रहा कि फिर जैसलमेर और बाड़मेर में डेजर्ट नेशनल पार्क की स्थापना की गई।

जयराम रमेश ने लिखा, "हां, यह पक्षी आज भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और तमाम समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन 21 जून 1976 की उस उड़ान से जागी उम्मीदों ने इसे हमारे बीच आज भी बनाए रखा है।"