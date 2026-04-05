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सीडीआर लीक की होगी जांच, ईडी का भी शिकंजा; खराट केस में क्या बोले सीएम फडणवीस

Apr 05, 2026 05:13 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नासिक
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहाकि अशोक खराट मामले में सीडीआर लीक की जांच की जाएगी। साथ ही गिरफ्तार स्वघोषित साधु की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाएगी।

सीडीआर लीक की होगी जांच, ईडी का भी शिकंजा; खराट केस में क्या बोले सीएम फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहाकि अशोक खराट मामले में सीडीआर लीक की जांच की जाएगी। साथ ही गिरफ्तार स्वघोषित साधु की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाएगी। फडणवीस ने कहाकि किसी को भी ऐसे कॉल डेटा रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमणिया के उस दावे पर दिया है, जिसमें उन्होंने खराट और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच कॉल के बारे में खुलासे किए। दमणिया ने यह भी दावा किया कि उन्हें खराट का सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) वॉट्सऐप पर एक अज्ञात नंबर से प्राप्त हुआ।

पता लगाएंगे डेटा कैसे लीक हुआ
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहाकि अशोक खराट मामले में सीडीआर लीक होने की जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। यह केवल अधिकृत एजेंसियों के पास हो सकता है। यह डेटा कैसे लीक हुआ और किसके द्वारा लीक किया गया, इसकी जांच राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहाकि संवेदनशील मामलों में केवल शिकायतें पर्याप्त नहीं हैं, कार्रवाई ठोस साक्ष्यों के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहाकि ईडी अशोक खराट की संपत्तियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करेगी। खराट को 18 मार्च को एक महिला के साथ तीन साल तक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद की जांच में कई अपराधों का पता चला, जिसमें यौन हमला और जमीन और अन्य संपत्तियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं।

लोगों का एसआईटी में भरोसा
फडणवीस ने मीडिया से कहाकि ईडी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहाकि खराट के सभी खाते हमारे ध्यान में आए हैं और उनके जरिए किए गए लेन-देन की पहचान की गई है। मेरा पूरा भरोसा है कि सभी अवैध संपत्तियों और गलतियों को उजागर किया जाएगा। विशेष जांच टीम द्वारा जांच पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहाकि बड़ी संख्या में लोग खराट के बारे में जानकारी देने आ रहे हैं। वजह, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहाकि अब तक लगभग 12 मामले दर्ज किए गए हैं। लोगों को एसआईटी पर भरोसा करना चाहिए, जो बहुत अच्छा काम कर रही है।

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नहीं, होने देंगे राजनीति
मुख्यमंत्री ने बताया कि एसआईटी को बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। जब तब हम इस मुद्दे को पूरी तरह से हल नहीं कर लेते, हम रुकने वाले नहीं हैं। महिलाओं का शोषण या उन पर अत्याचार के मामलों में सख्त सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र भर में इस पर एक सहमति है। हमारे लिए यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है। उन्होंने कहाकि कुछ समूह खराट मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ऐसे प्रयासों को महत्व नहीं देगी।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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