टैरिफ से घबराने की कोई बात नहीं, भारत-अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते खुले: सरकारी सूत्र

भारतीय वस्त्र उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भारत पर 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद, सरकारी सूत्रों ने भरोसा जताया है कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता के रास्ते अब भी खुले हैं और दोनों देश एक अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

सरकारी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर बातचीत के रास्ते खुले हैं और इसे सुलझाने के प्रयास जारी रहेंगे। अमेरिका सरकार ने बुधवार से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारत से अमेरिका को होने वाले वस्तुओं निर्यात पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगा दिया है।

सूत्रों ने कहा, "भारतीय निर्यात की विविध प्रकृति को देखते हुए (शुल्कों का) प्रभाव उतना गंभीर होने की संभावना नहीं है, जितना आशंका जताई जा रही है।" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं। सूत्रों ने निर्यातकों को आश्वासन देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और यह केवल भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक संबंधों में एक अस्थायी चरण है।