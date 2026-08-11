उड़ान योजना को तेज करेगी सरकार, 100 एयरपोर्ट और हेलिपैड बनाने पर शुरू हो गया काम
उड़ान योजना के तहत सरकार 100 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने का काम तेज करने जा रही है। इसके लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगा गया है। राज्य जमीन उपलब्ध कराते हैं तो तकनीकी जांच के बाद देखा जाएगा कि संबंधित जगह से कितने यात्री मिल सकते हैं।
उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के नए चरण को लेकर केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट का काम शुरू कर दिया है। राज्यों के सहयोग 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नए हवाई अड्डों और हेलीपैड के चयन के लिए राज्य प्रस्ताव भेज सकते हैं। जमीन की उपलब्धता, तकनीकी जांच, यात्रियों की संभावना के आधार पर स्थानों का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, राज्यों से भी प्रस्ताव मांग जा रहा है। राज्य जमीन उपलब्ध कराते हैं तो तकनीकी जांच के बाद देखा जाएगा कि संबंधित जगह से कितने यात्री मिल सकते हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी हवाई पट्टियों को भी एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो बड़े शहरों में हैं और किसी वीवीआईपी के आवागमन के लिए इनका इस्तेमाल होता है, जबकि इन शहरों से हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी है। पर्वतीय प्रदेशों, पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य आकांक्षी क्षेत्रों में दो सौ हेलीपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। हाल ही में लोकसभा में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू एक सवाल के जवाब में बताया कि योजना वित वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्ष के लिए लागू की गई है।
उड़ान योजना पर आई थी यह रिपोर्ट
बीते दिनों एक रिपोर्ट में कहा गया था कि छोटे शहरों को उड़ान योजना रास नहीं आ रही है। ऐसे में काफी हवाई अड्डे बंद ही पड़े हैं। इसके अलावा कई नए ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद हैं या फिर उड़ानों की संख्या बहुत कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में उड़ान योजना के तहत 679 हवाई मार्ग शुरू किए गए थे जिनमें से 165 हवाई मार्गों को बंद करना पड़ गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें