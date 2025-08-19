govt appeals public to donate crore for nimisha priya know what is truth निमिषा प्रिया के लिए सरकार जनता से मांग रही है 8 करोड़? विदेश मंत्रालय ने बताया सच, India News in Hindi - Hindustan
निमिषा प्रिया के लिए सरकार जनता से मांग रही है 8 करोड़? विदेश मंत्रालय ने बताया सच

मृतक तलाल आबदो मेहदी के परिजन निमिषा प्रिया की माफी के लिए राजी नहीं हैं। तलाल के भाई ने तो सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर यमन सरकार से मांग की है कि निमिषा प्रिया को जल्दी ही मौत की सजा दी जाए। उसका कहना है कि हम अपने भाई के खून का सौदा नहीं कर सकते।

Tue, 19 Aug 2025 04:12 PM
यमन में भारतीय निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाने के लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं। पिछले दिनों केरल के एक उलेमा ने भी इस मामले में दखल दिया था और यमन में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए मध्यस्थता कराने का प्रयास किया था। इसके बाद भी मृतक तलाल आबदो मेहदी के परिजन निमिषा प्रिया की माफी के लिए राजी नहीं हैं। तलाल के भाई ने तो सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर यमन सरकार से मांग की है कि निमिषा प्रिया को जल्दी ही मौत की सजा दी जाए। उसका कहना है कि हम अपने भाई के खून का सौदा नहीं कर सकते।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक नए दावे के साथ निमिषा प्रिया के नाम पर फ्रॉड चल रहा है। यही नहीं यह दावा ईसाई धर्म के प्रचारक कहलाने वाले डॉ. एके पॉल नाम के ट्विटर अकाउंट से किया गया है। इसमें सेव निमिषा प्रिया के नाम से पोस्टर डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि विदेश मंत्रालय के खाते में आप रकम जमा करा सकते हैं ताकि निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। इस ट्वीट में कहा गया है, ‘निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सीधे भारत सरकार के बैंक खाते में डोनेट करें। हमें 8.3 करोड़ रुपये की जरूरत है।’

यही नहीं इस फर्जी दावे में एक अकाउंट नंबर भी दिया गया है, जो भारतीय स्टेट बैंक का है। इस बैंक खाते को भारतीय विदेश मंत्रालय का अकाउंट बताया गया है। अब इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने सच्चाई बताई है और जनता से अपील की है कि यह फर्जी है और ऐसे किसी भी झांसे में न आएं। एक्स पर विदेश मंत्रालय फैक्ट चेक ने बताया कि यह लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर सरकार के खाते में डोनेट करने की अपील फर्जी है। सरकार ने ऐसी कोई अपील नहीं की है और आप लोगों को किसी भी तरह से डोनेट करने की जरूरत नहीं है।