Governor bound by advice of council of ministers Kerala karnataka tells Supreme court राज्यपाल के पास वीटो का अधिकार नहीं, मंत्रिपरिषद की राय से बंधे; सुप्रीम कोर्ट में राज्यों की दलील, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsGovernor bound by advice of council of ministers Kerala karnataka tells Supreme court

राज्यपाल के पास वीटो का अधिकार नहीं, मंत्रिपरिषद की राय से बंधे; सुप्रीम कोर्ट में राज्यों की दलील

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई के आठवें दिन अपनी दलीलों में केरल और कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख होते हैं और वे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं। पांच जजों की पीठ ने राज्यों की दलील सुनी है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 06:09 PM
share Share
Follow Us on
राज्यपाल के पास वीटो का अधिकार नहीं, मंत्रिपरिषद की राय से बंधे; सुप्रीम कोर्ट में राज्यों की दलील

विधेयकों को मंजूरी देने संबंधी राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित मामले पर आठवें दिन सुनवाई के दौरान मंगलवार को केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। इस दौरान राज्यों की ओर से कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी राज्य के नाममात्र के ही प्रमुख होते हैं और उनके पास बिल को लेकर वीटो का अधिकार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में CJI बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस ए एस चंदुरकर की पीठ के सामने यह दलीलें दी गई हैं।

सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यन ने गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष कहा कि संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट प्रदान करता है क्योंकि उनके पास कार्यपालिका की जिम्मेदारी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के सवाल

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कर्नाटक राज्य कि ओर से यह भी कहा गया कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल की संतुष्टि, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि ही है। सुब्रमण्यन ने कहा कि संविधान राज्य में निर्वाचित सरकार के साथ समानांतर प्रशासन की व्यवस्था नहीं करता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने उनसे से पूछा कि क्या CRPC की धारा 197 के तहत, जो लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी से संबंधित है, सरकार को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना पड़ता है। इस पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनमें यह माना गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं और CRPC की धारा 197 के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं।

केरल सरकार की दलील

वहीं केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि अगर राज्यपाल चर्चा के बावजूद किसी विधेयक को मंजूरी देने से मना कर देते हैं, तो राज्य की मंत्रिपरिषद उन्हें उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य कर सकती है। केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने कहा कि जब सरकार और राज्यपाल के बीच चर्चा के बाद भी कोई सहमति नहीं बनती है और राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देना चाहते हैं, तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत उन्हें तुरंत मंजूरी देने की सलाह दे सकती है। उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 163 के तहत स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"

विधेयक को राज्यपाल की मनमर्जी के अधीन नहीं किया जा सकता'

इससे पहले बीते 3 सिबंतर को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि विधेयक के रूप में जनता की आकांक्षाओं को राज्यपालों और राष्ट्रपति की ‘‘मनमर्जी और इच्छाओं’’ के अधीन नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्यपालिका को विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोका गया है। TMC की सरकार ने कहा था कि राज्यपाल संप्रभु सरकार की इच्छा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मांगा था स्पष्टीकरण

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत शीर्ष अदालत को भेजे गए उन प्रश्नों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय के अप्रैल के उस फैसले के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसमें राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय-सीमा तय की गई थी।

Supreme Court News Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।