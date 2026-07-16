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सोनम वांगचुक से बात करे सरकार, पीएम मोदी को अमेरिका से किसने लिखा लेटर?

By Madan Tiwari
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से लिखे एक लेटर में कहा कि सरकार को सोनम वांगचुक से मिलना चाहिए, उन्होंने जो एग्जाम और गवर्नेंस की कमियां बताई हैं, उन पर ठोस जवाब देना चाहिए, और जवाबदेही के लिए एक भरोसेमंद, टाइम-बाउंड प्रोसेस बनाना चाहिए।

सोनम वांगचुक से बात करे सरकार, पीएम मोदी को अमेरिका से किसने लिखा लेटर?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक का दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर अनशन कई दिनों से जारी है। गुरुवार को अनशन का 19वां दिन हैं और उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। सोनम से देशभर से अनशन तोड़ने की अपील की जा रही है। इस बीच, अमेरिका से पीएम मोदी से अपील की गई है कि सरकार सोनम से बातचीत करके उनका अनशन तुड़वाए। अमेरिका के एक इंडियन डायस्पोरा ग्रुप- द हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने लेटर लिखकर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है।

द हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में गड़बड़ियों, एजुकेशनल गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक सिस्टम के फेल होने पर स्टूडेंट्स को होने वाले नतीजों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ग्रुप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक ओपन लेटर में कहा, "सरकार को प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए, उन्होंने जो एग्जाम और गवर्नेंस की कमियां बताई हैं, उन पर ठोस जवाब देना चाहिए, और जवाबदेही के लिए एक भरोसेमंद, टाइम-बाउंड प्रोसेस बनाना चाहिए।"

वांगचुक और स्टूडेंट्स से ये अपील भी

ग्रुप ने वांगचुक और अनशन कर रहे स्टूडेंट्स से अपनी हेल्थ और जान को प्रायोरिटी देने की भी अपील की। ग्रुप ने कहा, "उनकी चिंताओं को पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों ने सुना है। उन्हें अपनी मांगों की गंभीरता दिखाने के लिए अपनी हेल्थ का बलिदान नहीं देना चाहिए।" ग्रुप ने सरकार से अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भेजने, सही मेडिकल केयर तक बिना रोक-टोक पहुंच पक्का करने और स्टूडेंट्स के लगाए आरोपों पर एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक जवाब देने की भी अपील की। ग्रुप ने सरकार से यह भी कहा कि वह परीक्षा और भर्ती में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक साफ प्रोसेस बनाए और बिना किसी परेशानी या रुकावट के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करे।

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जिंदगी कीमती है; सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखें: हाई कोर्ट

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर हर दिन नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सीय मदद दें। वांगचुक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में यहां जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि जिंदगी कीमती है और उसे बचाने के लिए अधिकारियों को सारे चिकित्सीय प्रयास करने चाहिए। अदालत ने कहा कि सरकारी चिकित्सकों को वांगचुक के स्वास्थ्य की स्थिति की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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