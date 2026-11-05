दिवाली से पहले पाक नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों को बड़ा तोहफा; MHA ने वीजा-पासपोर्ट नियमों में दी छूट
गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेपाल और भूटान के जो नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से होकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं या वहां जा रहे हैं, उनके पास वैध पासपोर्ट और वैध वीज़ा दोनों होने चाहिए।
भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों खासकर पाकिस्तानी नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए सरकार ने पासपोर्ट और वीजा नियमों में बड़ी ढील दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने देश में रह रहे कई श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा नियमों में ढील दी है। इनमें कुछ पाकिस्तानी नागरिक, अल्पसंख्यक शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती शामिल हैं। गुरुवार को जारी 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026' के तहत नेपाल, भूटान और भारत के नागरिकों के लिए इन पड़ोसी देशों के बीच यात्रा और पहचान संबंधी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नियमों के अनुसार, वे पाकिस्तानी नागरिक जो 31 दिसंबर 2009 को या उससे पहले स्थायी रूप से रहने के इरादे से भारत आए थे, उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण (रिन्यूअल) की सामान्य शर्तों से छूट दी गई है। यह छूट उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान द्वारा जारी 'कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड' (CNIC) न होने के कारण अपने यात्रा दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इस छूट के पात्र होने के लिए, शर्त यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए शादी न की हो या वहां कोई अचल संपत्ति न खरीदी हो। साथ ही, पाकिस्तान जाते समय उन्होंने अपने परिवार के उन सदस्यों को पीछे छोड़ दिया हो जो भारतीय नागरिक हैं, और उन्हें यह वचन देना होगा कि वे वापस उस देश (पाकिस्तान) नहीं जाएंगे।
पुलिस में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इस छूट के दायरे में आने वाली तीसरी श्रेणी में भारतीय मूल के वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता ले ली थी और 31 दिसंबर 2009 को या उससे पहले उन देशों द्वारा जारी पासपोर्ट पर भारत लौट आए थे। उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है और उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि ये व्यक्ति संबंधित देशों की नवीनीकरण शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।
भारतीय मूल के व्यक्ति का अर्थ
इस प्रावधान के संदर्भ में, "भारतीय मूल के व्यक्ति" का अर्थ है एक ऐसा विदेशी नागरिक (जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और चीन का नागरिक न हो), जिसके पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि वे, या उनके माता-पिता, दादा-दादी/नाना-नानी, या परदादा-परदादी/परनाना-परनानी भारत में पैदा हुए थे और 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935' (भारत सरकार अधिनियम, 1935) में उल्लिखित क्षेत्रों या बाद में भारत का हिस्सा बने क्षेत्रों के स्थायी निवासी थे, तो उन्हें छूट मिल सकती है। बशर्ते, वे कभी भी उन देशों के नागरिक न रहे हों जिनका पहले जिक्र किया गया है।
नेपाल-भूटान पर क्या?
हालांकि, भारत में अपना प्रवास (रहना) जारी रखने के लिए, तीनों श्रेणियों के लोगों को उचित श्रेणी का वीज़ा लेना होगा। अधिसूचना के अनुसार, भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक जो इन पड़ोसी देशों के बीच सड़क या हवाई मार्ग से सीधे यात्रा कर रहे हैं, वे पासपोर्ट के बजाय सरकार के आधिकारिक "वीज़ा मैनुअल" में बताए गए पहचान दस्तावेज़ दिखा सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि यह छूट उन भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगी जो नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा के रास्ते (सड़क या हवाई मार्ग से) आ रहे हैं या जा रहे हैं। ऐसे मामलों में, उनके पास वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है और भारत से बाहर जाने या भारत में प्रवेश करने के लिए उन्हें केवल निर्धारित इमिग्रेशन पोस्ट (प्रवास जांच चौकियों) का ही उपयोग करना होगा।
नेपाल और भूटान के जो नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से होकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं या वहां जा रहे हैं, उनके पास वैध पासपोर्ट और वैध वीज़ा दोनों होने चाहिए। तीसरे देशों से आने-जाने के लिए क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने के मामले में भी पासपोर्ट के सामान्य नियम अनिवार्य रहेंगे। ये नियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को छूट देते हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण शरण लेने के लिए मजबूर हुए और 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में आ गए।
इस छूट में वे लोग शामिल हैं जो बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भारत आए, या जिनके दस्तावेज अब एक्सपायर (समाप्त) हो चुके हैं। हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए उन्हें यहां आने के बाद उचित वीज़ा लेना होगा। संशोधित प्रावधानों के तहत, श्रीलंका के उन पंजीकृत तमिल नागरिकों को भी सामान्य पासपोर्ट और वीज़ा की शर्तों से छूट दी गई है, जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 को या उससे पहले भारत में शरण ली थी। इस आदेश में वे तिब्बती भी शामिल हैं, जो 1959 से 30 मई 2003 के बीच काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा जारी परमिट पर भारत आए थे, या जो इस तारीख के बाद भारत-नेपाल सीमा पर तय किए गए आव्रजन केंद्रों (इमिग्रेशन पोस्ट) के ज़रिए विशेष प्रवेश परमिट लेकर भारत आए थे। उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास अपना पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
एक अन्य प्रावधान के तहत, ड्यूटी पर देश में आने या यहाँ से जाने वाले भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना के कर्मियों को पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत से छूट दी गई है। यह छूट उनके उन परिवार के सदस्यों को भी मिलेगी, जो सरकारी परिवहन से उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। मरम्मत के लिए भारत आने वाले विदेशी सैन्य जहाज़ों के विदेशी चालक दल (क्रू) को भी पासपोर्ट की ज़रूरत से छूट दी गई है, बशर्ते उन्हें आव्रजन केंद्र पर आव्रजन अधिकारी द्वारा 'सैन्य जहाज़ मरम्मत परमिट' (मिलिट्री शिप रिपेयर परमिट) दिया गया हो और उनके पास अपने सैन्य पहचान दस्तावेज़ हों।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।