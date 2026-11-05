दिवाली से पहले पाक नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों को बड़ा तोहफा; MHA ने वीजा-पासपोर्ट नियमों में दी छूट

गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेपाल और भूटान के जो नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से होकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं या वहां जा रहे हैं, उनके पास वैध पासपोर्ट और वैध वीज़ा दोनों होने चाहिए।

भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों खासकर पाकिस्तानी नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए सरकार ने पासपोर्ट और वीजा नियमों में बड़ी ढील दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने देश में रह रहे कई श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा नियमों में ढील दी है। इनमें कुछ पाकिस्तानी नागरिक, अल्पसंख्यक शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती शामिल हैं। गुरुवार को जारी 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026' के तहत नेपाल, भूटान और भारत के नागरिकों के लिए इन पड़ोसी देशों के बीच यात्रा और पहचान संबंधी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नियमों के अनुसार, वे पाकिस्तानी नागरिक जो 31 दिसंबर 2009 को या उससे पहले स्थायी रूप से रहने के इरादे से भारत आए थे, उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण (रिन्यूअल) की सामान्य शर्तों से छूट दी गई है। यह छूट उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान द्वारा जारी 'कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड' (CNIC) न होने के कारण अपने यात्रा दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इस छूट के पात्र होने के लिए, शर्त यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए शादी न की हो या वहां कोई अचल संपत्ति न खरीदी हो। साथ ही, पाकिस्तान जाते समय उन्होंने अपने परिवार के उन सदस्यों को पीछे छोड़ दिया हो जो भारतीय नागरिक हैं, और उन्हें यह वचन देना होगा कि वे वापस उस देश (पाकिस्तान) नहीं जाएंगे।

पुलिस में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इस छूट के दायरे में आने वाली तीसरी श्रेणी में भारतीय मूल के वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता ले ली थी और 31 दिसंबर 2009 को या उससे पहले उन देशों द्वारा जारी पासपोर्ट पर भारत लौट आए थे। उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है और उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि ये व्यक्ति संबंधित देशों की नवीनीकरण शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

भारतीय मूल के व्यक्ति का अर्थ इस प्रावधान के संदर्भ में, "भारतीय मूल के व्यक्ति" का अर्थ है एक ऐसा विदेशी नागरिक (जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और चीन का नागरिक न हो), जिसके पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि वे, या उनके माता-पिता, दादा-दादी/नाना-नानी, या परदादा-परदादी/परनाना-परनानी भारत में पैदा हुए थे और 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935' (भारत सरकार अधिनियम, 1935) में उल्लिखित क्षेत्रों या बाद में भारत का हिस्सा बने क्षेत्रों के स्थायी निवासी थे, तो उन्हें छूट मिल सकती है। बशर्ते, वे कभी भी उन देशों के नागरिक न रहे हों जिनका पहले जिक्र किया गया है।

नेपाल-भूटान पर क्या? हालांकि, भारत में अपना प्रवास (रहना) जारी रखने के लिए, तीनों श्रेणियों के लोगों को उचित श्रेणी का वीज़ा लेना होगा। अधिसूचना के अनुसार, भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक जो इन पड़ोसी देशों के बीच सड़क या हवाई मार्ग से सीधे यात्रा कर रहे हैं, वे पासपोर्ट के बजाय सरकार के आधिकारिक "वीज़ा मैनुअल" में बताए गए पहचान दस्तावेज़ दिखा सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि यह छूट उन भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगी जो नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा के रास्ते (सड़क या हवाई मार्ग से) आ रहे हैं या जा रहे हैं। ऐसे मामलों में, उनके पास वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है और भारत से बाहर जाने या भारत में प्रवेश करने के लिए उन्हें केवल निर्धारित इमिग्रेशन पोस्ट (प्रवास जांच चौकियों) का ही उपयोग करना होगा।

नेपाल और भूटान के जो नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से होकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं या वहां जा रहे हैं, उनके पास वैध पासपोर्ट और वैध वीज़ा दोनों होने चाहिए। तीसरे देशों से आने-जाने के लिए क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने के मामले में भी पासपोर्ट के सामान्य नियम अनिवार्य रहेंगे। ये नियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को छूट देते हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण शरण लेने के लिए मजबूर हुए और 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में आ गए।

इस छूट में वे लोग शामिल हैं जो बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भारत आए, या जिनके दस्तावेज अब एक्सपायर (समाप्त) हो चुके हैं। हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए उन्हें यहां आने के बाद उचित वीज़ा लेना होगा। संशोधित प्रावधानों के तहत, श्रीलंका के उन पंजीकृत तमिल नागरिकों को भी सामान्य पासपोर्ट और वीज़ा की शर्तों से छूट दी गई है, जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 को या उससे पहले भारत में शरण ली थी। इस आदेश में वे तिब्बती भी शामिल हैं, जो 1959 से 30 मई 2003 के बीच काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा जारी परमिट पर भारत आए थे, या जो इस तारीख के बाद भारत-नेपाल सीमा पर तय किए गए आव्रजन केंद्रों (इमिग्रेशन पोस्ट) के ज़रिए विशेष प्रवेश परमिट लेकर भारत आए थे। उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास अपना पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।