NEET पेपर लीक पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार, विपक्ष किस बात पर अड़ा?
इससे पहले संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आई। हालांकि सरकार ने बुधवार को बड़ा भरोसा दिलाया है।
दिल्ली में NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने बुधवार को एक बार फिर यह आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने आज लोकसभा में एक बयान में कहा कि सरकार ने बीते 3 दिनों से विपक्ष को चर्चा के लिए न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी पार्टी के नेताओं से बात कर लेंगे। हालांकि इस बीच विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है।
इससे पहले संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू का नाम पुकारा। इसी बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और इस मुद्दे पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जिस तरह सरकार की ओर से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, उससे पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा, ''हमारी मांग बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप स्वीकार करते हैं तो हमारे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराएं।''
क्या बोले रीजीजू?
इस पर रीजीजू ने जवाब देते हुए कहा, ''सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने पहले दिन से यह बात कही है। लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से बात कर लेंगे।'' उन्होंने आगे कहा कि, ''इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए हम सब मिलकर सार्थक चर्चा करें, सरकार यही चाहती है।''
वहीं संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान भी केंद्रीय मंत्री रिजीजू ने यह बात दोहराई। उन्होंने कहा, “सरकार ने आज सदन में कह दिया कि नीट परीक्षा के पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार देश हित में और युवाओं के हित में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करनी है, वह तय करना पड़ेगा। सीधे सड़क पर उतरना सही नहीं है। नियमों के तहत सार्थक चर्चा होनी चाहिए।…” उन्होंने आगे कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं यह भी सरकार तक जाना चाहिए।
अखिलेश यादव ने PM मोदी को घेरा
इससे पहले सदन में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर नजर आए। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस, सपा और भाजपा का नहीं, बल्कि युवाओं, छात्रों और नौजवानों का है। उन्होंने कहा, ''अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो वे सड़कों पर ही उतरेंगे। छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है। उनके हाथ तोड़े गए, सिर फोड़े गए और कपड़े फाड़े गए।'' अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, ''हम और राहुल गांधी मजबूरी में प्रधानमंत्री आवास गए थे। यहां हमारी बात सुन लेते तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री बयान नहीं दे सकते। वह युवाओं के लिए बाहर बोल सकते हैं तो क्या यहां नहीं बोल सकते।"
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें