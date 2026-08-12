सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष भाग रहा है; रिजिजू का कांग्रेस पर हमला
मॉनसून सत्र के समापन से ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे गए पत्र पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने स्थिति स्पष्ट की।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में जारी गतिरोध को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए गहरी निराशा व्यक्त की और कहा कि यह अत्यंत अकल्पनीय और समझ से बाहर है कि जहां सरकार पूर्ण चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष संसद में बहस करने से कतरा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के रवैये पर तीखे सवाल उठाए।
उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में निराश हूं कि विपक्ष संसद में बहसों से भाग रहा है। संसदीय लोकतंत्र में यह अकल्पनीय है कि सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए जोर दे रही है और जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता।"
उन्होंने आगे कहा कि यदि संसद में चर्चा ही नहीं होगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी करने, तख्तियां दिखाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को सामान्य बना दिया है। ऐसा लगता है कि वे भूल गए हैं कि संसद का मुख्य उद्देश्य बहस और सार्थक चर्चा करना है।
गृह मंत्री अमित शाह के पत्र पर दी सफाई
मॉनसून सत्र के समापन से ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे गए पत्र पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को यह पत्र इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि विपक्ष लगातार कार्यवाही में बाधा डाल रहा था। आपको बता दें कि अमित शाह ने स्पीकर को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि सरकार छात्र आंदोलनों और नीट पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।
गृह मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे विपक्ष से परामर्श करके चर्चा का समय तय करें और इस महत्वपूर्ण विषय के लिए जितना उचित समझें उतना समय आवंटित करें। रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का हवाला देते हुए दोहराया कि सरकार पहले दिन से ही नीट (NEET) पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद के पटल पर जवाब देने के लिए तैयार है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें