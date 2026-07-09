एथेनॉल पर सरकार का नया प्लान: ये वाला पेट्रेल 20 रुपये होगा सस्ता, हरदीप पुरी ने सब बताया
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E20 पेट्रोल को लेकर उठ रही सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही बाजार में E85 फ्यूल आएगा, जो सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर फैली सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के E20 कार्यक्रम का पुरजोर बचाव करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही E85 फ्यूल लाया जाएगा, जो सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। मंत्री ने कहा कि यह नीति न सिर्फ पर्यावरण बचाएगी बल्कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगी। इंजन खराब होने, माइलेज घटने और वारंटी संबंधी सारी आशंकाओं को गलत बताते हुए पुरी ने साफ किया कि E20 पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है।
CNN-News18 से बात करते हुए मंत्री ने साफ-साफ कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को लेकर फैलाई जा रही नकारात्मक खबरें गलतबयानी पर आधारित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नीति न केवल वाहन प्रदूषण को कम करेगी बल्कि भारत को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने में भी मदद करेगी।
इंजन खराब होने की बात गलत
केंद्रीय मंत्री ने पुरानी गाड़ियों में इंजन खराब होने, प्रदर्शन घटने और मैकेनिकल समस्याओं की खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सुजुकी ने देश में 1.5 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की है और किसी भी गाड़ी में E20 से संबंधित कोई नुकसान नहीं पाया गया। न तो वाहन निर्माताओं को और न ही मैकेनिकों को कोई समस्या आई है। मंत्री ने वारंटी और इंश्योरेंस को लेकर फैली अफवाहों पर भी स्पष्ट किया कि शुरुआती दौर में कुछ भ्रम था, लेकिन अब सभी कंपनियां E20 के इस्तेमाल पर पूरी वारंटी दे रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी क्लेम कवर कर रही हैं। गाड़ी मालिकों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
माइलेज थोड़ा कम
बातचीत के क्रम में उन्होंने स्वीकर किया कि माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल की कम ऊर्जा घनत्व के कारण औसत माइलेज में 2-5% की कमी आ सकती है। पुरी ने कहा कि माइलेज के अलावा बड़े फायदों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
E25 की भी हो रही टेस्टिंग
E25 को लेकर उठ रहे सवालों पर पुरी ने साफ किया कि यह अभी पूरी तरह शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा कि E25 का सिर्फ टेस्टिंग हो रही है। लोगों को अलग-अलग चीजों को मिलाकर कन्फ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए। मंत्री ने यह भी दोहराया कि बायोफ्यूल को बढ़ावा देना इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कार्यक्रम से कोई टकराव नहीं पैदा करता। उन्होंने कहा कि मैं EV प्रोग्राम का पूरा समर्थक हूं। दोनों तकनीकें साथ-साथ चलेंगी और भारत के परिवहन क्षेत्र को साफ-सुथरा और आत्मनिर्भर बनाएंगी।
E85 फ्यूल को लेकर बड़ा ऐलान
सरकार की सबसे अहम घोषणा E85 फ्यूल की है। इसमें 85 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जाएगा और इसकी कीमत सामान्य E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर सस्ती होगी। हालांकि, यह फ्यूल केवल खास फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंत्री ने आर्थिक पक्ष पर जोर देते हुए कहा कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम नहीं होता तो हमें और अधिक कच्चा तेल आयात करना पड़ता और पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज से कहीं ज्यादा होतीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, किसानों की आय बढ़ रही है और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को नई ताकत मिल रही है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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