30 दिन रहे जेल तो खुद चली जाएगी PM/CM की कुर्सी; सरकार लाने जा रही फिर से बिल, क्या दो तिहाई का हो गया जुगाड़?

विवादित 130वें संविधान संशोधन बिल की जांच कर रही JPC 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। इस बिल का मकसद गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों, CM/PM को पद से हटाना है।

संसद का आगामी मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की चर्चा है, जिसके 13 अगस्त तक चलने के आसार हैं। हालांकि, सरकार ने इस बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है लेकिन ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार इसी मॉनसून सत्र में 'PM/CM को हटाने वाला बिल' ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट आने के बाद, केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन बिल ला सकती है। इन अटकलों और चर्चाओं का जोर तब पकड़ा है, जब ये खबर आई कि 130वें संविधान संशोधन बिल की जांच कर रही JPC 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी देने जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में उस विवादित प्रावधान को बनाए रखने की संभावना है, जिसके तहत गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक जेल में हिरासत में रखे जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों को उनके पद से स्वतः हटा दिया जाएगा। हालांकि, इसमें कुछ सावधानियां भी शामिल की जा सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से न हो। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस बिल पर विचार और उसे पारित करने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा।

स्वतः चली जाएगी कुर्सी 130वें संविधान संशोधन विधेयक, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी ऐसे अपराध का आरोपी है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है और वह 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे पद छोड़ना होगा। यह निष्कासन या तो राष्ट्रपति/राज्यपाल के निर्देश पर होगा या फिर हिरासत के 31वें दिन अपने आप स्वत: (automatically) प्रभावी हो जाएगा। ओडिशा से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक की जांच कर रही है और उम्मीद है कि यह समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अपना लेगी। इसके बाद, 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में इसे चर्चा और पारित करने के लिए लाया जा सकता है।

पिछले साल पेश हुआ था बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अगस्त में यह बिल पेश किया था और इसकी जांच के लिए बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस सहित 'इंडिया' गठबंधन के अधिकांश सदस्यों ने इस कार्यवाही का बहिष्कार किया था। उनका तर्क था कि इसमें शामिल होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष की चिंताओं को नजरअंदाज कर देगी और बिल को मंजूरी दिलाने के लिए समिति का इस्तेमाल केवल एक 'रबर स्टैम्प' के तौर पर करेगी।

विपक्ष को किस बात का डर? पता चला है कि सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े समिति के सदस्यों ने विपक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रस्तावित कानून के प्रावधान अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। विपक्ष का तर्क था कि यह कानून प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें जन प्रतिनिधियों को दोषी ठहराए जाने के बजाय केवल हिरासत में रखे जाने के आधार पर दंडित किया जाता है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि 30 दिन का समय कम से कम तीन बार जमानत की अर्जी लगाने के लिए काफी है और इसलिए, यह कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। विपक्ष को डर है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा सकता है।

बिल पास होने के लिए दो तिहाई बहुमत की दरकार चूंकि यह संविधान संशोधन बिल है, इसलिए इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास होना जरूरी है, साथ ही इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत तय शर्तों को भी पूरा करना होगा। जब इसे पिछले साल पेश किया गया था, तो विपक्षी पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया था और कहा था कि इसकी और ज़्यादा संसदीय जांच होनी चाहिए। इसके बाद सरकार ने इसे JPC को भेज दिया था। हालांकि, पिछले मॉनसून सत्र और इस बार के मॉनसून सत्र के बीच राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। माना जा रहा है कि हालिया दल-बदल और राजनीतिक बगावत के बाद संसद के दोनों सदनों में NDA की स्थिति मजबूत हुई है।