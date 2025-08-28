निर्यातकों को राहत देने की तैयारी, ट्रंप टैरिफ के खिलाफ बन रहा ऐक्शन प्लान; क्या बोली सरकार?

अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाए जाने से परेशान निर्यातकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार कई उपायों पर काम कर रही है। विस्तार से जानिए पूरा ऐक्शन प्लान।

भारत सरकार ने ट्रंप टैरिफ की चुनौती से निपटने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। इनमें निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत, ऋण लौटाने को लेकर मोहलत और नकदी से जुड़ी मदद शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 'निर्यात संवर्धन मिशन' को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "50% टैरिफ से व्यापार पर असर पड़ेगा। अल्पकाल में टेक्सटाइल, केमिकल और मशीनरी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह दीर्घकालिक नुकसान नहीं होगा।"

अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया ऊंचा शुल्क देश के लिए एक चेतावनी होने के साथ निर्यात में विविधता लाने का एक अवसर भी है। इस संदर्भ में निर्यातकों की तरफ से की गई अपीलों पर उन्होंने कहा, "सरकार निर्यातकों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और उन्हें राहत देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।"

भारत पर दबाव बनाने की अमेरिकी कोशिश अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। इसमें रूस से तेल खरीद जारी रखने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। यह फैसला भारत पर दबाव बनाने की अमेरिकी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे मशीनरी, झींगा, वस्त्र, चमड़ा-फुटवियर और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात पर गहरा असर पड़ने की आशंका है।

सरकार अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े निर्यातकों के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना, ऋण पर एक साल तक की मोहलत और निर्यात भुगतान की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाने पर विचार कर रही है, ताकि नकदी प्रवाह की समस्या को हल किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ई-कॉमर्स निर्यात हब योजना को भी तेजी से लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है।

इतने ऊंचे शुल्क पर अमेरिका को निर्यात कर पाना बहुत मुश्किल बजट में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को 2025 से 2031 तक छह वर्षों के लिए लागू करने की योजना है जिसके तहत करीब 25,000 करोड़ रुपये के समर्थन उपाय प्रस्तावित हैं। यह दो उप-योजनाओं 'निर्यात प्रोत्साहन' (10,000 करोड़ रुपये से अधिक) और 'निर्यात दिशा' (14,500 करोड़ रुपये से अधिक) के तहत लागू की जाएगी।

निर्यातकों का कहना है कि इतने ऊंचे शुल्क पर अमेरिका को निर्यात कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा पूरी तरह अमेरिकी बाजार पर ही निर्भर निर्यातकों के समक्ष गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इन समस्याओं को लेकर निर्यातकों के निकाय फियो के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अमेरिकी शुल्क वृद्धि से पैदा हुई चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया।

चिंताओं को दूर करने के लिए हरसंभव रास्ता तलाशेगी सरकार फियो के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल को वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल समय में निर्यातकों के साथ खड़ी है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए हरसंभव रास्ता तलाशेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 86.5 अरब डॉलर का था।

मौजूदा वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64 प्रतिशत बढ़कर 33.53 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से करीब आधा हिस्सा ही 50 प्रतिशत शुल्क के दायरे में आता है। सरकार का मानना है कि यह स्थिति अस्थायी है और दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से भारतीय उद्योग को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय अब निर्यात में विविधता लाने और नए बाजारों की तलाश पर भी निर्यातकों के साथ व्यापक चर्चा कर रहा है।

टैरिफ का असर और सरकार की रणनीति यह टैरिफ भारतीय निर्यात के प्रमुख क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद, रसायन, और इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल मशीनरी पर भारी पड़ सकता है। हालांकि, मंत्रालय का कहना है कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, जितनी दिखाई देती है। अधिकारी ने कहा, "हम निर्यात संवर्धन मिशन को जल्द लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उद्योग को प्रोत्साहन और समर्थन मिले। हमें निर्यात और आयात दोनों के लिए लचीली और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) बनाने की जरूरत है।"

नई रणनीति: 40 देशों पर फोकस ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत ने 40 प्रमुख बाजारों में एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान है। इन देशों में यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।