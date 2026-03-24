चीन-पाक से सटे इलाकों में 39000 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, सरकार ने बताया इनका मकसद क्या?
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 39,000 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन्हें वित्तीय वर्ष 2004-05 से मंजूरी दी गई है। यह योजनाएं, सीमावर्ती राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में चल रही हैं और अंतिम चरण में हैं।
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 39,000 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन्हें वित्तीय वर्ष 2004-05 से मंजूरी दी गई है। यह योजनाएं, सीमावर्ती राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में चल रही हैं और अंतिम चरण में हैं। इस बारे में मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी गई।
लिखित जवाब में बताया
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में कहाकि इन परियोजनाओं में सड़कों, एफएसबी, पुलों और नालियों का निर्माण, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त कमरे, अतिरिक्त कक्षाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास, स्कूलों में डॉर्मिटरी और आजीविका प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मंत्री ने कहाकि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) उन गांवों/कस्बे में लागू किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पहली बस्ती से 0-10 किमी की हवाई दूरी के अंदर हैं। यह 16 राज्यों और दो केंद्रीय क्षेत्रों में लागू है। राय ने आगे कहाकि वर्तमान में, बीएडीपी अपने सनसेट फेज में है।
क्या है उद्देश्य
नित्यानंद राय ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों और कल्याण के लिए काम करना है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता, सामाजिक क्षेत्र, लघु उद्योग आदि से संबंधित जरूरी बुनियादी ढांचे देना है। यह सब बीएडीपी और केंद्रीय, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और स्थानीय योजनाओं के समन्वय से चल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से, सीमावर्ती राज्यों/केंद्रीय शासित प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं, BADP के तहत 39,248 कार्य/परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। पिछले तीन साल में, इस कार्यक्रम के तहत आने वाले पात्र राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रतिबद्ध देयता के रूप में 168.90 करोड़ रुपए जारी किए गए।
भारत-पाक सीमा पर
राय ने बताया कि केंद्र ने 15 फरवरी, 2023 को उत्तरी सीमा से लगे चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के ब्लॉकों में स्थित 662 चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-I को मंजूरी दी। उन्होंने कहाकि सरकार ने 2 अप्रैल, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से लगे ब्लॉकों में स्थित 1,954 चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II को भी मंजूरी दी। इसमें भारत-पाकिस्तान सीमा भी शामिल है, ये 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू होगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।