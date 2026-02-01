Hindustan Hindi News
दुश्मन के हाेश होंगे फाख्ता; ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, डिटेल रिपोर्ट

संक्षेप:

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए आवंटन भी बढ़ाकर 29,100.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष के 26,816.82 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से 17,250.25 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं। 

Feb 01, 2026 05:12 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यूनियन बजट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा क्षेत्र को ऐतिहासिक आवंटन किया है। रक्षा मंत्रालय को कुल 7.85 लाख करोड़ रुपये का बजट मिला है, जो अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीडीपी का 2 प्रतिशत है। यह आवंटन पिछले वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों से 15.19 प्रतिशत अधिक है। कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार के समग्र व्यय का 14.67 प्रतिशत है, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। इस अभूतपूर्व बढ़ोतरी से सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और नियमित आवश्यकताओं की सप्लाई पर जोर होगा। साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपातकालीन हथियारों व गोला-बारूद की खरीद से उत्पन्न पूंजीगत एवं राजस्व दोनों मदों की वित्तीय जरूरतें पूरी होंगी।

सरकार ने इस कदम से विश्व स्तरीय मानकों तक सशस्त्र बलों को मजबूत करने का प्रयास किया है। साथ ही, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर रणनीतिक बदलाव की अपनी मजबूत इच्छाशक्ति को दिखाया है। रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 1.80 लाख करोड़ रुपये से काफी अधिक है। कुल आवंटन का 27.95 प्रतिशत पूंजीगत व्यय, 20.17 प्रतिशत संचालन व तैयारियों के लिए राजस्व व्यय, 26.40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों पर राजस्व व्यय, 21.84 प्रतिशत रक्षा पेंशन और 3.64 प्रतिशत नागरिक संगठनों के लिए निर्धारित है। इस तरह, रक्षा क्षेत्र की बहुआयामी आवश्यकताओं को संतुलित रूप से साधा जाएगा।

कहां पर खर्च होगा कितना पैसा

राजस्व मदों के अंतर्गत कुल 3,65,478.98 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष के बीई से 17.24 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 1,58,296.98 करोड़ रुपये संचालन और रखरखाव संबंधी व्यय के लिए हैं, जबकि शेष राशि वेतन एवं भत्तों पर खर्च होगी। यह बढ़ा हुआ प्रावधान महत्वपूर्ण स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स की खरीद, प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के रखरखाव तथा दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

डीआरडीओ का भी बढ़ाया गया बजट

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए आवंटन भी बढ़ाकर 29,100.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष के 26,816.82 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से 17,250.25 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं। यह वृद्धि स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती देगी। कुल मिलाकर, यह बजट राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक अहम कदम है।

