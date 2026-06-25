सरकार ने बढ़ाई पासपोर्ट की आवेदन फीस, री-इश्यू करवाने के लिए भी ढीली करनी होगी जेब

Passport fee: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन फीस को बढ़ा दिया है। गुरुवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक अब 36 पेज के पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए 2,500 रुपए की फीस देनी होगी। वहीं, री इश्यू करवाने के लिए भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे। यह नियम 1 जुलाई से लागू होगा।

Passport fees hike: पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे लोगों को केंद्र सरकार ने एक हल्का झटका दे दिया है। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन फीस में वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा अगर किसी को पासपोर्ट को फिर से इश्यू करवाना है, तो उसके लिए भी फीस को बढ़ा दिया गया है। बता दें, सरकार की तरफ से यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है। जब टपासपोर्ट सेवा दिवसट के मौके पर विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान की वजह से 'पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण है या नहीं' इस पर विवाद बना हुआ है। इस विवाद के बाद पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि से विपक्ष के हमले तेज हो सकते हैं।

विदेश मंत्रालय की तरफ गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में पासपोर्ट फीस बढ़ाने की जानकारी दी गई। अधिसूचना में कहा गया, "पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करके सरकार ने पासपोर्ट नियम में बदलाव किया है।" सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में बदले गए सभी नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे।

बढ़ गई पासपोर्ट बनवाने की फीस अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पासपोर्ट आवेदकों के लिए 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 2,500 रुपए निर्धारित कर दी है। इसके अलावा 15 से 18 साल के वह आवेदक, जो पहले से पासपोर्ट लिए हुए हैं, लेकिन रि इश्यू करवाना चाहते हैं। उनके लिए भी सामान्य श्रेणी में शुल्क 2,500 ही निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 36 पन्नों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर 18 से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को केवल 1500 रुपए की फीस देनी होती थी, जबकि 18 से कम के आवेदकों को केवल 1000 रुपए की फीस देनी होती थी। इसके अलावा अगर 8 साल से छोटे बच्चे को पासपोर्ट बनवाने पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलती थी।

दूसरी तरफ 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है, तो उसे 3,500 रुपए की आवेदन फीस देनी होगी, जबकि तत्काल के लिए शुल्क को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले 60 पन्नों के पासपोर्ट पर आवेदन करने पर सामान्य रूप से 2000 रुपए की फीस देनी होती थी। वहीं अगर आप तत्काल में चाहते हैं, तो यह फीस बढ़कर चार हजार हो जाती थी।

पासपोर्ट खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर बदल वाने के लिए भी बढ़ी फीस सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में बदलने के लिए फीस को बढ़ा दिया गया है। 36 पेज वाले पासपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपए और तत्काल श्रेणी में 7,500 रुपए की फीस देनी होगी। वहीं अगर आप 60 पेज का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आपको 6,000 रुपए की फीस सामान्य में और तत्काल के लिए 8,500 रुपए देने होंगे।

नाबालिगों के लिए भी बदले फीस के नियम नाबालिगों की बात करें, तो सरकार ने कहा है कि 36 पेज के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपए और तत्काल के लिए 4,250 रुपए देने होंगे। वहीं, नाबालिगों का पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में रि इश्यू करने पर सामान्य आवेदन के लिए 4,250 रुपए और तत्काल आवेदन के लिए 6,750 रुपए की फीस देनी होगी।

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी महंगा अधिसूचना के मुताबिक, अब पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट या ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम जैसी सेवाओं के लिए भी फीस बढ़ा दी गई है। पहले इनके लिए 500 रुपए की फीस लगती थी, वहीं अब यह 750 रुपए है।

वैधता में कोई बदलाव नहीं सरकार ने भले ही पासपोर्ट आवेदन फीस को बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन इसकी वैधता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र लोगों के लिए जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता 10 साल तक बनी रहेगी। वहीं, बच्चों के लिए यह नियम उनके 18 साल के होने या पांच साल तक जो भी पहले हो उस तक वैध बना रहेगा।