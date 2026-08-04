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'न हमारा समर्थन, न सरोकार'; शेख हसीना के इवेंट से बौखलाए बांग्लादेश को भारत ने दिखाया आईना

By Pramod Praveen
एएनआई, नई दिल्ली
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बांग्लादेश ने उन खबरों पर भारत के सामने चिंता जताई थी कि शेख हसीना 5 अगस्त को एक वर्चुअल संबोधन देने वाली हैं। बांग्लादेश का कहना है कि इस कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच हाल ही में बेहतर हुए संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है।

India and Bangladesh Relations
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना।

बुधवार (5 अगस्त) को बंगलादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यक्रम को रोकने की बांग्लादेश की गुहार पर भारत ने ढाका को दो टूक संदेश दिया है। भारत ने कहा है कि बुधवार को राजधानी में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े प्रस्तावित मीडिया कार्यक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि इसे एक "निजी मीडिया संस्था" आयोजित कर रही है और नई दिल्ली वहां व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती है।

हर दो हफ़्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार की इस कार्यक्रम में कोई भूमिका नहीं है। यह बयान बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली में 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब [FCC] ऑफ साउथ एशिया' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावित संबोधन पर चिंता जताए जाने के बाद आया है। जायसवाल ने कहा, “आप जिस बातचीत का ज़िक्र कर रहे हैं, उसे एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। न ही सरकार उस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है।”

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बांग्लादेश ने जताई थी द्विपक्षीय संबंधों पर चिंता

बांग्लादेश ने उन खबरों पर भारत के सामने चिंता जताई थी कि शेख हसीना 5 अगस्त को एक वर्चुअल संबोधन देने वाली हैं। बांग्लादेश का कहना है कि इस कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच हाल ही में बेहतर हुए संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने बार-बार उनके प्रत्यर्पण की भी मांग की है, जिसमें नवंबर 2025 में किया गया औपचारिक अनुरोध भी शामिल है। इस अनुरोध को इस साल अप्रैल में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की भारत यात्रा के दौरान फिर से दोहराया गया था।

सोमवार को ढाका ने उठाया था मुद्दा

यह मुद्दा सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बीच हुई बैठक में उठाया गया था। बता दें कि बंगलादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारतीय क्षेत्र से 5 अगस्त को सार्वजनिक बयान देने से रोकने का आग्रह किया था। इसके साथ ही बंगलादेश ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों से दोनों देशों के बीच हाल ही में बेहतर हुए संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है।

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तारिक रहमान को भेजा गया है न्यौता

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को फरवरी 2026 में पद संभालने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा, "जहां तक ​​ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की बात है, भारत ने BIMSTEC के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण भेजा है।" उन्होंने कहा, “BRICS में आउटरीच सेशन के लिए अपनाए जाने वाले आम तरीके के तहत ही यह निमंत्रण भेजा गया है। इसी तरह क्षेत्रीय समूहों के अन्य प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है।”

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रहमान को BRICS समिट में शामिल होने का निमंत्रण

इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि रहमान को BRICS समिट में शामिल होने का निमंत्रण मिला है और इस मामले को विचार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने ANI को बताया, "हमें निमंत्रण मिला है और हमने इसे विचार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया है; इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री ही लेंगे।" अधिकारी ने आगे कहा, "BIMSTEC के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर, बांग्लादेश को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के BRICS समिट के आउटरीच सेशन में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण 2027 से पहले आया है, जब BIMSTEC अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगा और बांग्लादेश ढाका में BIMSTEC समिट की मेजबानी करेगा।" 18वां BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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