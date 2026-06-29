Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'ऐसी बैठकों का कोई मोल नहीं', पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर विदेश सचिव की दो टूक

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

विदेश सचिव मिसरी ने कहा, ‘दुनिया भर में विभिन्न विषयों पर इस तरह के दर्जनों कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसमें न तो कुछ नया है और न ही कुछ विशेष। जहां तक हमारा संबंध है, ये गैर-सरकारी पक्षों की ओर से आयोजित निजी कार्यक्रम हैं।’

'ऐसी बैठकों का कोई मोल नहीं', पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर विदेश सचिव की दो टूक

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर विदेशों में आयोजित चर्चाओं में व्यक्तिगत हैसियत से भाग लेने वाले रिटायर्ड राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों से सरकार का कोई संबंध नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को कहा कि नई दिल्ली ऐसे विचार-विमर्श का संज्ञान नहीं लेती। मिसरी ने सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी उन खबरों के संदर्भ में की, जिनमें कहा गया था कि पिछले सप्ताह कोलंबो में एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन से इतर आयोजित 'ट्रैक-2' वार्ता हुई। इसमें भारत और पाकिस्तान के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, राजनयिक और नेता शामिल हुए थे।

ये भी पढ़ें:चीन ने फिर की चालबाजी, तीस्ता डील पर भारत की चिंताओं को किया दरकिनार

विदेश सचिव मिसरी ने कहा, 'दुनिया भर में विभिन्न विषयों पर इस तरह के दर्जनों कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसमें न तो कुछ नया है और न ही कुछ विशेष। जहां तक हमारा संबंध है, ये गैर-सरकारी पक्षों की ओर से आयोजित निजी कार्यक्रम हैं। इनमें कुछ भी आधिकारिक नहीं है।' मिसरी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, 'जाहिर है, मैं पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं बोल सकता, लेकिन भारत सरकार के संदर्भ में इन यात्राओं में न तो कोई आधिकारिक भागीदारी है, न कोई आधिकारिक समर्थन और न ही कोई सरकारी संलिप्तता है।'

ये भी पढ़ें:चटनी और समोसा कैसे बने भारत-सेशेल्स की दोस्ती की मिसाल? PM मोदी ने बताया

बैठकों पर क्या बोले विदेश सचिव

विक्रम मिसरी ने कहा, 'इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि भारत से कोई व्यक्ति, चाहे वह सेवानिवृत्त राजनयिक हो, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हो या नागरिक समाज का सदस्य, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेता है तो वह केवल अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करता है और उसी का प्रतिनिधित्व करता है।' विदेश सचिव ने कहा कि भारत सरकार ऐसे आयोजनों का कोई संज्ञान नहीं लेती। उन्होंने कहा, 'वे किसी भी तरह भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। हम वास्तव में ऐसे आयोजनों का कोई संज्ञान नहीं लेते। जहां तक हमारा संबंध है, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है।'

ये भी पढ़ें:भारत की जमीन पर चीन ने किया कब्जा, बॉर्डर पर रह रहे आदिवासियों का बड़ा दावा

भारत ने बीते दिनों जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों को खारिज कर दिया था और इसे इस्लामाबाद की अपनी नाकामियों को छिपाने की हताशा भरी कोशिशें बताया। ख्वाजा ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने और जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर भारत की आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने इस मामले पर कुछ खबरें देखी हैं। ऐसी बातें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से और लानत मलामत के साथ पूरी तरह खारिज करते हैं।"

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
India Pakistan Jammu And Kashmir News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।