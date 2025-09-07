सरकार ने तय किए 42 दवाओं के खुदरा दाम, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत; देखें लिस्ट

NPPA ने अपने आदेश में कहा है कि हर खुदरा विक्रेता और डीलर को मूल्य सूची व अनुपूरक सूची सार्वजनिक स्थान पर लगानी होगी। यह सूची साफ-साफ और आसानी से दिखने वाली जगह पर होनी चाहिए।

आम दवाओं के खुदरा मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा तय कर दिए गए हैं। इनमें ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक Meropenem & Sulbactam Injection (ज़ाइडस हेल्थकेयर) और Mycophenolate Mofetil Tablets (इप्का लेबोरेट्रीज़) शामिल हैं, जिनका उपयोग अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) के बाद ऑर्गन रिजेक्शन रोकने के लिए किया जाता है। Meropenem & Sulbactam injection की कीमत प्रति वायल 1938.59 रुपये तय की गई है।

इसके अलावा, Mycophenolate Mofetil की कीमत 131.58 प्रति टैबलेट की गई है। वहीं, एबॉट हेल्थकेयर के Clarithromycin Extended-Release tablet जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन के इलाज में काम आती है, की कीमत 71.71 प्रति टैबलेट है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने फरवरी में ही आदेश जारी किया था कि सभी निर्माता तय कीमतों की सूची डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को सौंपें। एक अधिकारी ने बताया, "मूल्य सूची प्रदर्शित करने का आदेश इसलिए है ताकि आम नागरिक जांच सकें कि फार्मेसी दवाएं NPPA द्वारा तय कीमत पर ही बेच रही है या नहीं।"

