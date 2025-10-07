CGHS ने जारी किए नए मेडिकल पैकेज रेट्स, करीब 2000 मेडिकल प्रोसिजर के दाम बढ़े; किसे फायदा

नई CGHS दरें अस्पताल की गुणवत्ता, स्थान और प्रकार के आधार पर अलग-अलग होंगी। NABH या NABL मानकों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पूरी दरें मिलेंगी, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को 15% कम भुगतान होगा।

केंद्र ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत लगभग 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं की दरों में बदलाव किया है। यह संशोधन 13 अक्टूबर से लागू होगा। CGHS से जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थानों और सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों व अन्य लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर भी लागू होगा। नैटहेल्थ-हेल्थकेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष अमीरा शाह ने कहा, 'हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह सुधार पहले दी गई GST राहत के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'

नई CGHS दरें अस्पताल की गुणवत्ता, स्थान और प्रकार के आधार पर अलग-अलग होंगी। NABH या NABL मानकों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पूरी दरें मिलेंगी, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को 15% कम भुगतान होगा। सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों को हाई ट्रीटमेंट लागत के कारण 15% अधिक भुगतान किया जाएगा। छोटे शहरों में अस्पतालों को मेट्रो शहरों की तुलना में कम दरें मिलेंगी। टियर-2 शहरों में 10% कम और टियर-3 शहरों में 20% कम होगा।