Government conspiracy did not work why opposition happy with the SC's decision on Waqf Act 'नहीं चली सरकार की साजिश', वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों खुश हो गया विपक्ष?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsGovernment conspiracy did not work why opposition happy with the SC's decision on Waqf Act

'नहीं चली सरकार की साजिश', वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों खुश हो गया विपक्ष?

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष भी खुश है। कांग्रेस का कहना है कि यह आदेश न केवल इसका विरोध करने वाले दलों की, बल्कि असहमति नोट देने वाले संसदीय समिति के सदस्यों के लिए भी बड़ी जीत है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:31 PM
share Share
Follow Us on
'नहीं चली सरकार की साजिश', वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों खुश हो गया विपक्ष?

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी-अपनी जीत बता रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनताए हुए वक्फ कानून पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है। सीजेआई बी आर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘हमने कहा है कि हमेशा पूर्व धारणा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में किया जा सकता है।’ इस पर कांग्रेस का कहना है कि यह आदेश न केवल इसका विरोध करने वाले दलों की, बल्कि असहमति नोट देने वाले संसदीय समिति के सदस्यों के लिए भी बड़ी जीत है।

कांग्रेस ने कहा, वक्फ पर उच्चतम न्यायालय का आदेश मूल क़ानून में अंतर्निहित ‘शरारतपूर्ण मंशा' को खत्म करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करने वाला है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों की जमीनें सुरक्षित हो जाएंगी। कांग्रेंस का कहना है कि यह फैसला सरकार की साजिश पर लगाम लगाने वाला है।

वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है क्योंकि अगर संसद में कोई कानून बनता है तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर देश के शीर्ष न्यायालय से कोई फैसला आता है तो इसका बड़ा असर होता है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश संसद में इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के साथ ही संयुक्त संसदीय समिति के उन सदस्यों की भी जीत है जिन्होंने इसको लेकर विस्तार से अपने असहमति पत्र प्रस्तुत किए थे।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के असहमति पत्रों को तब भले ही नकार दिया गया हो लेकिन आज वे सभी असहमतियां सही साबित हुई हैं।

रमेश ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के वकीलों ने तर्क दिया था कि इस कानून के जरिए ऐसा ढाँचा तैयार किया जा रहा है कि कोई भी इसकी स्थिति को चुनौती दे सकता है। ऐसे मुकदमों की वजह से संपत्ति की स्थिति अनिश्चित रहेगी। इन नियमों को जोड़ने की मंशा मतदाताओं को प्रभावित करते रहने तथा विवाद को उलझाए रखनी की प्रतीत होती है।

उन्होंने कहा कि अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कानून के तहत कलेक्टर को मिले अधिकारों पर रोक लगा दी है और मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध चुनौतियों से बचाने और नियम बनने तक मुस्लिम होने के प्रमाण की आवश्यकता वाले प्रावधान को पांच साल के लिए रोक दिया है। रमेश ने कहा, "हम इस आदेश का स्वागत करते हैं और इस आदेश को न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत के रूप में स्वीकार करते हैं।"

Supreme Court waqf board bill
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।