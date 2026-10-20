'एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा', परिसीमन पर कांग्रेस ने खोल दिए पत्ते
परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ करते हुए सरकार को सियासी चेतावनी दी है। आखिर परिसीमन को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है और पार्टी को क्यों लगता है कि सरकार को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ सकता है?
परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार फिर से यह बिल लाती है तो उसे फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। पार्टी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगर सरकार ने मनमाने तरीके से परिसीमन को आगे बढ़ाया, तो उसे एक बार फिर हार का सामना करना पड़ सकता है।
कांग्रेस ने परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पत्र का सरकार की ओर से दिए गए जवाब का हवाला देते हुए मंगलवार को सवाल किया कि क्या लोकसभा में पराजित हो चुके संविधान संशोधन विधेयक को फिर से लाने और ''महालंकित दो-तिहाई बहुमत'' से इसे पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है ?
क्या परिसीमन विधेयक फिर से पारित कराने का प्रयास करेगी सरकार?
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि अगर सरकार ने ऐसा कोई प्रयास किया कि तो उसे सदन के पटल पर एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास परिसीमन को लेकर कोई ठोस नया प्रस्ताव है और यदि ऐसा है तो क्या उसने इस पर किसी राजनीतिक दल के साथ चर्चा की है?
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 16 अक्टूबर को परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसका संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को जवाब दिया।
पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक में शामिल नहीं- रमेश
रमेश के मुताबिक, रीजीजू ने अपने जवाब में मार्च, 2026 में परिसीमन को लेकर गृह मंत्री द्वारा कुछ राजनीतिक दलों के साथ की गई चर्चाओं का उल्लेख किया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि रीजीजू ने यह उल्लेख नहीं किया कि इन चर्चाओं के दौरान गृह मंत्री ने कथित तौर पर कुछ ऐसे आश्वासन दिए थे, जिन्हें 16 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में ''निर्णायक रूप से'' पराजित हो गया था और रीजीजू के अनुसार जिन दलों से परामर्श किया गया था, उनमें से अधिकतर ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। रमेश ने सरकार से सवाल किया, ''क्या मोदी सरकार के पास परिसीमन के लिए कोई ठोस नया प्रस्ताव है, जिस पर उसने किसी राजनीतिक दल से चर्चा की है?''
विपक्षी दल लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग करते रहे- रमेश
उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने, अपना नया प्रस्ताव पारदर्शी तरीके से सामने रखने और सभी दलों की राय एक साझा मंच पर सुनने से क्यों इनकार कर रही है? रमेश ने दावा किया कि सभी विपक्षी दल लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग करते रहे हैं और खरगे इस संबंध में छह बार लिखित आग्रह कर चुके हैं जिनमें से चार पत्र प्रधानमंत्री को और दो पत्र रीजीजू को लिखे गए हैं।
कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया, ''क्या मोदी सरकार का इरादा पराजित विधेयक को फिर से लाने और उसे 'महाकलंकित दो-तिहाई बहुमत' से पारित कराने की एक और कोशिश करने का है ? यह निस्संदेह फिर विफल होगी।''
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें