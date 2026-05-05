जब अभिषेक बनर्जी को देखते ही चोर-चोर चिल्लाने लगे लोग, तभी दिखने लगी थी CM ममता की हार
आजादी के बाद पहली बार BJP बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। TMC का वोट शेयर 2021 के 48% था जो अब गिरकर 40.8% पर आ गया है। यानी 7 प्रतिशत अंकों से भी ज़्यादा का नुकसान ममता को हुआ है।
सोमवार (4 मई) को बंगाल में मतगणना के दिन जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में दाखिल हुए तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर चोर-चोर चिल्लाने लगे। यह वही स्कूल है, जहां ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर की मतगणना चल रही थी। अभिषेक के खिलाफ नारेबाजी करने वाले अधिकांश भाजपा समर्थक थे जिन्हें यह आभास हो चुका था कि राज्य में ममता का 15 वर्षों का शासनकाल समाप्त हो रहा है और भाजपा इतिहास रचने जा रही है। दरअसल, यह आक्रोश ममता सरकार के खिलाफ था, जो अंदर खाने पनप रहा था और जिसे भाजपा ने अपने वोट बैंक में तब्दील कर लिया था।
दोपहर होते-होते हुआ भी यही। पश्चिम बंगाल भगवा रंग में रंग चुका था और ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार एक ऐसे राजनीतिक उथल-पुथल में सत्ता से बाहर हो चुकी थी, जिसका स्वरूप राज्य 15 साल पहले यानी 2011 में देख चुका था। उस समय ममता के ही सड़क आंदोलनों ने 34 साल के वामपंथी शासन का अंत किया था।
आजादी के बाद पहली बार
आजादी के बाद पहली बार BJP बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। TMC का वोट शेयर 2021 के 48% था जो अब गिरकर 40.8% पर आ गया है। यानी 7 प्रतिशत अंकों से भी ज़्यादा का नुकसान ममता को हुआ है। आलम ये है कि ममता बनर्जी अपने ही चुनाव क्षेत्र, भवानीपुर से 15,105 वोटों से हार गईं। यह निर्णायक बदलाव दूसरे चरण में आया, जिसमें 142 सीटें शामिल थीं। 2021 के चुनावों में भाजपा ने इनमें से सिर्फ़ 18 सीटें जीती थीं लेकिन सोमवार को उसने 66 सीटें जीत लीं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए यह क्षण 2014 की लोकसभा जीत के बाद भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
शासन के प्रति आक्रोश और भ्रष्टाचार
विशेषज्ञों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस की इस हार के पीछे कानून के शासन की कमी और भ्रष्टाचार के प्रति जनता का गुस्सा मुख्य कारण रहा। पूर्व अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार के अनुसार, जबरन वसूली (extortion) और अपराध के कारण उद्योग और व्यवसाय प्रभावित हुए, जिससे मध्यम वर्ग ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा, आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में गिरावट, और रोजगार की कमी ने भी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया।
मुस्लिम वोटों का बिखराव और हिंदू ध्रुवीकरण
टीएमसी का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाने वाला मुस्लिम वोट बैंक इस बार विभाजित हो गया। आईएसएफ (ISF) और एजेयूपी (AJUP) जैसे दलों ने कई सीटों पर वोट काटे, जिससे टीएमसी को भारी नुकसान हुआ। साथ ही, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की रणनीति ने हिंदू वोटों के जवाबी ध्रुवीकरण को जन्म दिया, जिसे भाजपा ने प्रभावी ढंग से भुनाया।
एक नए युग की शुरुआत
जैसे 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन का अंत किया था, वैसा ही कुछ 2026 में देखने को मिला है। भाजपा के 'पलटानो दरकार, चाई भाजपा सरकार' (बदलाव जरूरी है, भाजपा सरकार चाहिए) के नारे ने पूरे राज्य में असर दिखाया। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि भाजपा बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनती है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।