Hindi NewsIndia NewsGorakhpur Fake IAS Gaurav Kumar Crime katha
Gorakhpur Fake IAS Gaurav Kumar: फर्जी अफसर बन गौरव ने कैसे सबको ठगा | Crime katha
संक्षेप:
फर्जी IAS बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह अब देशभर में चर्चा का विषय है। आरोपी ने AI की मदद से फर्जी सरकारी पत्र, आदेश, टेंडर फाइलें और पहचान पत्र तैयार किए और यूपी, बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश में अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया
Dec 12, 2025 10:23 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।