अमेरिका से चीन होते हुए लश्कर तक पहुंचा GoPro कैमरा, तृणमूल भवन खाली करने का नोटिस, टॉप-5

Top News Today: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पहलगाम आतंकी हमले का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन जांचकर्ता अब अमेरिका निर्मित GoPro कैमरा चीन होते हुए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों तक कैसे पहुंचा, इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटे हैं।

Top News Today: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन जांचकर्ता अब अमेरिका निर्मित GoPro कैमरा चीन होते हुए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों तक कैसे पहुंचा, इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटे हैं। इधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब पार्टी के अस्थायी मुख्यालय ‘तृणमूल भवन’ को लेकर नया संकट खड़ा हो गया है। कोलकाता के ईएम बाइपास के पास एपी कैनाल साउथ रोड स्थित बहुमंजिला इमारत के मालिक मनोतोस साहा उर्फ मोंटू साहा ने पार्टी को दो महीने के अंदर कार्यालय खाली करने का नोटिस थमा दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

अमेरिका से चीन भेजा गया गोप्रो कैमरा लश्कर आतंकियों के हाथ कैसे पहुंचा? पहलगाम आतंकी हमले के मामले में विस्तृत आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अब उस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने में जुटा है, जिसमें अमेरिका निर्मित गोप्रो कैमरा चीन होते हुए लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों तक कैसे पहुंचा। पिछले साल जुलाई में दाचीगाम जंगलों में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास बरामद उच्च गुणवत्ता वाले गोप्रो कैमरे ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को साजो-सामान उपलब्ध कराने वाले रैकेट की जांच को नई दिशा दी है। जांचकर्ताओं का मानना है कि आतंकी संगठन अब हमलों को रिकॉर्ड कर प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए इन कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

चुनाव हार के बाद TMC को नया झटका, मुख्यालय खाली करने का नोटिस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार और सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब पार्टी के अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन को भी खाली करने का नोटिस मिल गया है। कोलकाता के ईएम बाइपास स्थित बहुमंजिला इमारत के मालिक मनोतोस साहा (मोंटू साहा) ने पार्टी को दो महीने के अंदर कार्यालय खाली करने का नोटिस जारी किया है। 2022 में तपसिया स्थित स्थायी मुख्यालय के पुनर्निर्माण के दौरान दो साल के लिए किराए पर ली गई यह इमारत बाद में एक्सटेंड भी की गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

ट्विशा शर्मा का 12 दिन बाद अंतिम संस्कार मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा का 12 दिनों बाद दूसरे पोस्टमॉर्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में फंदे से लटकी हालत में मिली ट्विशा का अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि देने पहुंचे परिजन भावुक होकर रो पड़े। परिवार ने बताया कि भोपाल AIIMS के पहले पोस्टमॉर्टम से संतुष्ट न होने के कारण दूसरा पोस्टमॉर्टम कराया गया। रिपोर्ट में ट्विशा की ऊंचाई 5 फीट 7 इंच बताई गई, जबकि वास्तविक ऊंचाई 5 फीट 7.3 इंच थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को दूसरे पोस्टमॉर्टम की अनुमति मिलने के बाद शव को मोर्चरी से निकालकर शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया गया। पढ़ें पूरी खबर...

अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की फलता सीट पर भाजपा ने एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। मतगणना के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि फलता में आज पुनर्मतगणना हो रही है। दोपहर तीन बजे तक 21 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि 4 मई को इसी समय केवल 2-4 राउंड ही हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस दिनों में 1000 से ज्यादा TMC कार्यकर्ताओं को उनके घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और आचार संहिता के बावजूद TMC कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें; NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी का हमला