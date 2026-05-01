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होर्मुज में खत्म हुआ सन्नाटा? UAE की ओर बढ़ रहा भारत से लौटा खाली LNG जहाज

May 01, 2026 07:04 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में युद्ध के बाद पहली बार सामान्य स्थिति लौटने के संकेत मिले हैं। भारतीय तट से निकले LNG करियर 'उम्म अल अश्तान' की सफल आवाजाही और दास द्वीप पर शुरू हुए उत्पादन की पूरी कहानी विस्तार से पढ़ें।

होर्मुज में खत्म हुआ सन्नाटा? UAE की ओर बढ़ रहा भारत से लौटा खाली LNG जहाज

युद्ध के कारण लंबे समय से बाधित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालात सामान्य होने की उम्मीद बंधने लगी है। गुजरात के दाहेज में अपना माल खाली करने के बाद एलएनजी (LNG) करियर जहाज 'उम्म अल अश्तान' अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मार्च की शुरुआत में ही अपना माल उतारने के बाद से यह जहाज समुद्र में रुका हुआ था। संभावना है कि शुक्रवार (1 मई) को यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक एलएनजी टर्मिनल, दास द्वीप की ओर प्रस्थान करेगा।

यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

यह घटना कई मायनों में बेहद खास है और व्यापारिक जगत के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहला ऐसा मामला है जब कोई खाली जहाज माल लोड करने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपरी हिस्से की ओर जा रहा है।

फंसे हुए जहाजों के बीच उम्मीद: यह गतिविधि ऐसे समय में हो रही है जब फारस की खाड़ी के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में माल से लदे सैकड़ों जहाज अभी भी फंसे हुए हैं।

दास द्वीप पर उत्पादन शुरू होने का संकेत: 'उम्म अल अश्तान' का यह सफर इस बात का संकेत है कि दास द्वीप पर एलएनजी उत्पादन फिर से शुरू हो रहा है। दास द्वीप की उत्पादन क्षमता 60 लाख टन प्रति वर्ष है, जो वैश्विक एलएनजी विनिर्माण क्षमता का लगभग 1% है।

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'उम्म अल अश्तान' को कौन मैनेज करता है?

यह पोत अबू धाबी के प्रसिद्ध एडनॉक समूह से जुड़ी कंपनी एडनॉक लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज द्वारा मैनेज किया जाता है। इसकी माल वहन क्षमता 73,100 टन है और यह पहले भी भारत में कार्गो की डिलीवरी कर चुका है।

उद्योग विशेषज्ञों की क्या राय है?

हालांकि यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, लेकिन शिपिंग उद्योग के सूत्रों का मानना है कि हालात पूरी तरह से सामान्य होने का असली संकेत तब मिलेगा जब कतर में माल लोड करने वाले लगभग एक दर्जन एलएनजी करियर (जहाज) वहां से बाहर निकलना शुरू करेंगे।

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एलएनजी टैंकर 'मुबारज' से जुड़ी अहम जानकारी

भारत से जुड़ी एक अन्य एलएनजी शिपिंग गतिविधि में, 'मुबारज' नामक एक एलएनजी टैंकर दास द्वीप से माल लोड करने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुका है। यह जहाज अभी चीन की ओर जा रहा है, लेकिन वर्तमान में भारत के पश्चिमी तट पर क्रूज कर रहा है।

सुरक्षा के लिए बंद किया था रडार: सुरक्षा कारणों से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करते समय और अरब सागर में प्रवेश करते समय 'मुबारज' ने अपना स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) बंद कर दिया था। भारतीय तट के करीब पहुंचने पर ही इस सिस्टम को वापस चालू किया गया।

लगभग 59,000 टन एलएनजी ले जा रहा यह जहाज भी एडनॉक की शिपिंग कंपनी का है। मूल रूप से इसे अपना माल भारत में ही डिलीवर करना था। यह उन 22 ऊर्जा-वाहक जहाजों में से एक था जिन्हें भारत सरकार ने निकासी के लिए चिन्हित किया था।

जापान के लिए भी राहत की खबर

इस बीच, एक और सकारात्मक घटनाक्रम में, 'इडेमित्सु मारू' नामक तेल टैंकर ने भी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है। यह जहाज 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जापान के नागोया शहर की ओर बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, इन बड़े व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही इस बात का मजबूत संकेत दे रही है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के इस सबसे अहम समुद्री रास्ते पर हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं।

Amit Kumar

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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