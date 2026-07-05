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सिरसा किन्नू को मिला GI टैग: हरियाणा का पहला फल, जिसे मिली यह पहचान

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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हरियाणा का प्रसिद्ध फल सिरसा किन्नू अब देश-विदेश में अपनी अनोखी पहचान के साथ चमकेगा। सिरसा किन्नू प्रदेश का पहला फल बन गया है जिसे जीआई टैग मिला है।

सिरसा किन्नू को मिला GI टैग: हरियाणा का पहला फल, जिसे मिली यह पहचान

हरियाणा के सिरसा जिले का प्रसिद्ध किन्नू अब देशभर में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। सिरसा किन्नू को GI टैग मिल गया है। यह हरियाणा का पहला फल है जिसे यह प्रतिष्ठित टैग प्राप्त हुआ है। सिरसा किन्नू को अपना आधिकारिक लोगो भी मिल गया है। इस गोलाकार लोगो में 'सिरसा किन्नू' शब्द के अंदर एक हरे पत्ते के साथ रसीला नारंगी किन्नू दर्शाया गया है। चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने सिरसा जिले में उगाए जाने वाले किन्नू के विशिष्ट गुणों और प्रतिष्ठा को मान्यता देते हुए यह टैग प्रदान किया है।

खारिसुरन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को प्रमाण पत्र

सिरसा जिले की खारिसुरन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को जीआई टैग का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, जीआई टैग के लिए आवेदन 16 जून 2023 को दाखिल किया गया था, जिसके बाद 28 मार्च 2026 को चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि हरियाणा की बागवानी को एक नई पहचान मिली है। सिरसा के प्रसिद्ध किन्नू को जीआई टैग मिलना हरियाणा के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि राज्य के किसानों की वर्षों की मेहनत, गुणवत्ता और समृद्ध बागवानी परंपरा को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करेगी।

क्यों मिला GI टैग?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिरसा किन्नू अन्य क्षेत्रों के किन्नू की तुलना में ज्यादा मीठा, रसीला और आकार में बड़ा होता है। इन्हीं अनोखी विशेषताओं के कारण इसे GI टैग मिला है। अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता सिरसा स्थित इंडो-इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बदौलत संभव हुई, जहां वर्ष 2013 से किसानों को आधुनिक खट्टे फलों की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्य है GI टैग?

जीआई टैग एक कानूनी प्रमाणन है जो किसी उत्पाद को उसके भौगोलिक मूल से जोड़ता है। इस टैग के तहत केवल उसी क्षेत्र में उगाए गए उत्पाद को उस नाम से बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय केवल दार्जिलिंग में उगाई गई चाय को ही कहलाती है। अब केवल सिरसा जिले में उगाए गए किन्नू को ही 'सिरसा किन्नू' नाम से बाजार में बेचा जा सकेगा।

बताया जा रहा है कि जीआई टैग मिलने से सिरसा किन्नू को एक अलग तो पहचान तो मिली ही, साथ ही किसानों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि अलग पहचान से सिरसा के किसानों को अन्य किन्नू से अधिक और बेहतर भाव मिलेंगे। इससे उन्हें पहले से कहीं ज्यादा फायदा होगा।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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