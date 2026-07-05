सिरसा किन्नू को मिला GI टैग: हरियाणा का पहला फल, जिसे मिली यह पहचान

हरियाणा का प्रसिद्ध फल सिरसा किन्नू अब देश-विदेश में अपनी अनोखी पहचान के साथ चमकेगा। सिरसा किन्नू प्रदेश का पहला फल बन गया है जिसे जीआई टैग मिला है।

हरियाणा के सिरसा जिले का प्रसिद्ध किन्नू अब देशभर में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। सिरसा किन्नू को GI टैग मिल गया है। यह हरियाणा का पहला फल है जिसे यह प्रतिष्ठित टैग प्राप्त हुआ है। सिरसा किन्नू को अपना आधिकारिक लोगो भी मिल गया है। इस गोलाकार लोगो में 'सिरसा किन्नू' शब्द के अंदर एक हरे पत्ते के साथ रसीला नारंगी किन्नू दर्शाया गया है। चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने सिरसा जिले में उगाए जाने वाले किन्नू के विशिष्ट गुणों और प्रतिष्ठा को मान्यता देते हुए यह टैग प्रदान किया है।

खारिसुरन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को प्रमाण पत्र सिरसा जिले की खारिसुरन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को जीआई टैग का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, जीआई टैग के लिए आवेदन 16 जून 2023 को दाखिल किया गया था, जिसके बाद 28 मार्च 2026 को चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि हरियाणा की बागवानी को एक नई पहचान मिली है। सिरसा के प्रसिद्ध किन्नू को जीआई टैग मिलना हरियाणा के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि राज्य के किसानों की वर्षों की मेहनत, गुणवत्ता और समृद्ध बागवानी परंपरा को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करेगी।

क्यों मिला GI टैग? रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिरसा किन्नू अन्य क्षेत्रों के किन्नू की तुलना में ज्यादा मीठा, रसीला और आकार में बड़ा होता है। इन्हीं अनोखी विशेषताओं के कारण इसे GI टैग मिला है। अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता सिरसा स्थित इंडो-इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बदौलत संभव हुई, जहां वर्ष 2013 से किसानों को आधुनिक खट्टे फलों की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्य है GI टैग? जीआई टैग एक कानूनी प्रमाणन है जो किसी उत्पाद को उसके भौगोलिक मूल से जोड़ता है। इस टैग के तहत केवल उसी क्षेत्र में उगाए गए उत्पाद को उस नाम से बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय केवल दार्जिलिंग में उगाई गई चाय को ही कहलाती है। अब केवल सिरसा जिले में उगाए गए किन्नू को ही 'सिरसा किन्नू' नाम से बाजार में बेचा जा सकेगा।