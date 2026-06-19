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आपके अकाउंट में आए 15000 या नहीं? PM मोदी आज जारी कर रहे हैं रोजगार योजना की राशि

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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PM मोदी आज 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत ₹2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। DBT से 15 लाख नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। पूरी डिटेल यहाँ पढ़ें। (197 कैरेक्टर्स)

आपके अकाउंट में आए 15000 या नहीं? PM मोदी आज जारी कर रहे हैं रोजगार योजना की राशि

अगर आपको हाल ही में पहली बार नौकरी मिली है या आप किसी छोटे व्यवसाय के मालिक हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार, 19 जून) 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) के तहत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करने वाले हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए यह रकम सीधे 15 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी।

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में इस योजना के कुछ लाभार्थियों (नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं) से सीधी बातचीत भी करेंगे।

किसे और कितना मिलेगा पैसा?

  • इस योजना के तहत कर्मचारियों और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों दोनों को आर्थिक फायदा पहुंचाया जा रहा है।
  • पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा।
  • नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 रुपये तक दिए जाएंगे।

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कब तक मिलेगा फायदा

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है और इसके लाभ अब 4 साल तक के लिए दिए जा रहे हैं।

2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियों का है टारगेट

श्रम मंत्री के मुताबिक, 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के लिए सरकार ने कुल 99,446 करोड़ रुपये का बड़ा बजट तय किया है। इस भारी-भरकम बजट का मुख्य लक्ष्य अगले दो वर्षों के अंदर देश में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना है।

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अगस्त 2025 से अब तक 63 लाख युवाओं को मिली नौकरी

यह योजना रोजगार के मोर्चे पर कितनी कारगर रही है, इसके आंकड़े भी जारी किए गए हैं। अगस्त 2025 से लेकर अब तक 63 लाख से ज्यादा पहली बार काम करने वाले युवा इस योजना के जरिए फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बने हैं।

इन नए कर्मचारियों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।

इस योजना के 'पार्ट-बी' के तहत फायदा उठाने वाले 80 फीसदी से ज्यादा बिजनेस ऐसे छोटे उद्यम हैं, जहां 25 से भी कम कर्मचारी काम करते हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और उभरते व्यवसायों का भी मजबूत समर्थन कर रही है।

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देशभर के 200 क्लस्टर्स में जुड़ेंगे मंत्री और नेता

शुक्रवार को होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ देशभर के 200 औद्योगिक क्लस्टर्स से अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। इन सभी जगहों पर क्षेत्रीय स्तर पर भी एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य मंत्री, उपमुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और मेयर समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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