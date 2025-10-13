एक रूट, एक किराया; अब नहीं बढ़ेगा फेयर, इस एयरलाइन की स्कीम जान खुश हो जाएंगे

फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे। दरअसल, सरकारी विमानन कंपनी एलायंस एयर ने यात्रियों के लिए एक अनोखी योजना की शुरुआत की है।

सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने एलायंस एयर की 'फेयर से फुरसत' स्कीम का उद्घाटन किया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य हवाई यात्रा के किरायों में स्थिरता और पारदर्शिता लाना है।

इस नई पहल के तहत, एलायंस एयर ने तय किया है कि बुकिंग की तारीख बदलने पर भी किराया वही रहेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे आप उड़ान के दिन टिकट खरीदें या पहले से बुक करें, किराया एकसमान ही रहेगा। यह कदम डायनामिक प्राइसिंग की वजह से यात्रियों को झेलनी पड़ने वाली कीमतों की अनिश्चितता को खत्म करेगा, जहां किराए मांग और समय के अनुसार ऊपर-नीचे होते रहते हैं और अंतिम क्षण में महंगे हो जाते हैं।

'फेयर से फुरसत' योजना 13 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चुनिंदा मार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी। इस दौरान कंपनी यात्रियों की प्रतिक्रिया और संचालन की व्यवहारिकता का मूल्यांकन करेगी। विशेष रूप से यह योजना मध्यम वर्ग और छोटे शहरों के निवासियों को सस्ते और स्थिर किरायों की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देगी।