मुंबई का मौसम: 13 दिन की देरी से पहुंचा मॉनसून, अब हो रही बारिश; IMD का अलर्ट
मुंबई में 13 दिन की देरी से मॉनसून ने धमाकेदार दस्तक दी है। पहली ही बारिश से तापमान गिरा और गर्मी से राहत मिली। IMD ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ताजा अपडेट देखें।
लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से बेहाल मुंबईकरों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ गई है। मुंबई में बहुप्रतीक्षित मॉनसून ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। हालांकि, इस साल मॉनसून अपने तय समय (11 जून) से करीब 13 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही, IMD ने बुधवार और गुरुवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसके तहत अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
1951 के बाद से तीसरी सबसे बड़ी देरी
IMD के आंकड़ों पर गौर करें तो 1951 के बाद से यह संयुक्त रूप से मॉनसून की तीसरी सबसे बड़ी देरी है। इससे पहले मुंबई में सबसे अधिक देरी से मॉनसून 25 जून को (साल 1959, 2019 और 2022 में) पहुंचा था। इसके बाद 24 जून 1974 का नंबर आता है। वहीं, साल 1981 में भी मॉनसून 23 जून को ही मुंबई पहुंचा था।
मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब मध्य अरब सागर के बचे हुए हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना व ओडिशा के बाकी इलाकों और छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा डहाणू, वर्धा, रायपुर, डाल्टनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है।
कहां कितनी हुई बारिश?
मंगलवार को हुई बारिश के आंकड़ों की बात करें तो सुबह 8.30 बजे तक (पिछले 24 घंटों में) कोलाबा में 49 मिमी और सांताक्रूज में 12 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, मंगलवार को ही सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच शहर के बेस वेदर स्टेशन सांताक्रूज में 8.9 मिमी और कोलाबा वेधशाला में 35.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
ऑटोमैटिक रेन गेज के मुताबिक इसी समयावधि में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई:
- भायखला: 42.5 मिमी
- सायन: 21.5 मिमी
- महालक्ष्मी: 18 मिमी
- बांद्रा: 17 मिमी
- राम मंदिर: 13 मिमी
- विद्याविहार और विक्रोली: क्रमशः 5.5 मिमी और 5 मिमी
BMC के आंकड़ों के अनुसार शहर का हाल
सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच मुंबई सेंट्रल के पास नायर अस्पताल में 78.96 मिमी बारिश हुई। वहीं, लोअर परेल के एनएम जोशी मार्ग म्युनिसिपल स्कूल में 74.4 मिमी और परेल के एफ साउथ वार्ड ऑफिस में 72.63 मिमी बारिश दर्ज की गई।
उपनगरीय इलाकों की बात करें तो पश्चिमी उपनगरों में मलाड डिपो में 61.8 मिमी और मालवणी फायर स्टेशन पर 52.2 मिमी बारिश हुई। हालांकि, पूर्वी उपनगरों में बारिश का जोर थोड़ा कम रहा, जहां मानखुर्द (51.2 मिमी) और पवई (37.4 मिमी) में बारिश रिकॉर्ड की गई।
तापमान में आई भारी गिरावट से सुकून
मॉनसून की इस पहली झमाझम बारिश ने शहर के तापमान को सामान्य से काफी नीचे ला दिया है, जिससे गर्मी का असर टूट गया है।
सांताक्रूज में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.4 डिग्री कम) और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.4 डिग्री कम) रहा। कोलाबा में अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। यह सामान्य से 4.6 डिग्री नीचे गिरकर 26.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.1 डिग्री कम) दर्ज किया गया।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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