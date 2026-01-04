राशन कार्ड धारकों को 3000 नकद और भी बहुत कुछ; पोंगल से पहले तमिलनाडु सरकार का ऐलान

संक्षेप: तमिलनाडु सरकार ने सभी चावल राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 3000 रुपये नकद देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सभी चावल राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के तौर पर 3000 रुपये नकद देने का ऐलान किया है।

तमिलनाडु सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही राज्य के लाखों परिवारों को बड़ी राहत और खुशी देने वाली घोषणा की है। पोंगल त्योहार के अवसर पर सभी चावल राशन कार्ड धारकों को 3000 रुपये नकद उपहार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही पारंपरिक पोंगल हैम्पर, मुफ्त धोती-साड़ी और अन्य सामग्री भी वितरित की जाएगी। पिछले साल वित्तीय संकट के कारण यह नकद उपहार नहीं दिया गया था। माना जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है।

क्या है सरकार का फैसला? दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने सभी चावल राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 3000 रुपये नकद देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सभी चावल राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के तौर पर 3000 रुपये नकद देने का ऐलान किया है। स्टालिन ने नकद राशि के अलावा पारंपरिक चार दिवसीय फसल उत्सव को मनाने के लिए कच्चा चावल, गुड़, मसाले और अन्य सामग्री वाली एक भरी हुई टोकरी भी वितरित करने की घोषणा की है।

6936 करोड़ रुपये होंगे खर्च सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, सभी चावल राशन कार्ड धारकों तथा पुनर्वास शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों को पोंगल हैम्पर के हिस्से के रूप में 3000 रुपये का नकद उपहार मिलेगा। वे इसे अपनी संबंधित राशन दुकानों से प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को उपहार टोकरी और नकद के साथ मुफ्त धोती तथा साड़ियां भी वितरित की जाएंगी। आगे कहा गया कि उपहार टोकरी और नकद वितरण से राज्य के खजाने पर 6936 करोड़ रुपये खर्च होंगे।