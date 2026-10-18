काम की बात: वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, गुजरात से सीधे कटरा तक शुरू हुई ट्रेन
जम्मू में रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले और वहां से लौटने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कटरा शहर एक बेस कैंप का काम करता है।
Indian Railway: वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने गुजरात और जम्मू क्षेत्र के कटरा शहर के बीच एक सीधी ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन (19223) रविवार सुबह 10:27 बजे गुजरात के साबरमती से रवाना होकर सोमवार शाम 6:55 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। कटरा की ओर से यह ट्रेन 20 अक्टूबर से शुरू होगी। यह सप्ताह में सभी दिन चलेगी। वापसी में इस ट्रेन का ट्रेन नंबर 19224 होगा, जो कि सुबह 4:50 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन दोपहर 2:05 बजे साबरमती पहुंचेगी।
जम्मू में रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले और वहां से लौटने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कटरा शहर एक बेस कैंप का काम करता है। अब तक, साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस सिर्फ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक ही जाती थी। इस नई ट्रेन सेवा से न केवल गुजरात, बल्कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को जम्मू में ट्रेन बदले बिना सीधे कटरा पहुंचने की सुविधा मिलेगी।
कटरा से साबरमती की यात्रा 33 घंटे में
कटरा और साबरमती के बीच लगभग 33 घंटे का सफर तय करने वाली यह ट्रेन सांबा, बारी ब्राह्मणा और उधमपुर के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। इससे इन इलाकों के स्थानीय लोगों को लंबी दूरी की रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, "यह बारी ब्राह्मणा के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी।"
उन्होंने कहा कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह दैनिक ट्रेन कटरा को साबरमती, बठिंडा, फिरोजपुर, जालंधर और पठानकोट से जोड़ेगी। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि हर साल देश भर से लगभग एक करोड़ तीर्थयात्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर आते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से होती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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