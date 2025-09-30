Hindi NewsIndia NewsGood news for people suffering from diabetes and obesity Ozempic is set to launch in India
डायबिटीज, मोटापे से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च होने की तैयारी में ओजेम्पिक
Ozempic: डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का सेमाग्लूटाइड के लिए पेटेंट अगले साल तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारत के कई दवा निर्माताओं द्वारा इसकी जेनेरिक आधार पर नई दवाइयां बनाई जा सकती हैं।
Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 03:20 AM
