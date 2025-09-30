Good news for people suffering from diabetes and obesity Ozempic is set to launch in India डायबिटीज, मोटापे से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च होने की तैयारी में ओजेम्पिक, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsGood news for people suffering from diabetes and obesity Ozempic is set to launch in India

डायबिटीज, मोटापे से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च होने की तैयारी में ओजेम्पिक

Ozempic: डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का सेमाग्लूटाइड के लिए पेटेंट अगले साल तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारत के कई दवा निर्माताओं द्वारा इसकी जेनेरिक आधार पर नई दवाइयां बनाई जा सकती हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 03:20 AM
share Share
Follow Us on
डायबिटीज, मोटापे से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च होने की तैयारी में ओजेम्पिक
India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।