यात्रियों के लिए खुशखबरी, लॉन्च हो रही नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
16 डिब्बों वाली इस नयी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 823 यात्रियों के बैठने/सोने की क्षमता है। इसमें प्रथम श्रेणी एसी का एक, द्वितीय श्रेणी एसी के चार और तृतीय श्रेणी एसी के 11 डिब्बे शामिल हैं।
Vande Bharat Train: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही एक और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को नयी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि इसी दिन वाराणसी को प्रयागराज रामबाग से और वाराणसी सिटी को राजा तालाब से जोड़ने वाली दो मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।
पूरी तरह से वातानुकूलित और 16 डिब्बों वाली इस नयी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 823 यात्रियों के बैठने/सोने की क्षमता है। इसमें प्रथम श्रेणी एसी का एक, द्वितीय श्रेणी एसी के चार और तृतीय श्रेणी एसी के 11 डिब्बे शामिल हैं।
इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''31 अक्टूबर को पहली सेवा के लिए केवल एक रेक लगाया जाएगा। इसे शाम 4:30 बजे वाराणसी से हरी झंडी दिखाई जाएगी और यह देर रात 1:30 बजे नयी दिल्ली पहुंचेगी।''
रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत इसकी वाणिज्यिक परिचालन समय-सारणी के अनुसार, एक रेक (गाड़ी संख्या 27421) रात 8:50 बजे वाराणसी से रवाना होगा और अगली सुबह 5:55 बजे नयी दिल्ली पहुंचेगा। वहीं, दूसरा रेक (गाड़ी संख्या 27422) रात 9:40 बजे नयी दिल्ली से रवाना होगा और ट्रेन सुबह 6:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी।
सप्ताह में छह दिन चलने वाली यह ट्रेन वाराणसी और नयी दिल्ली के अलावा प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और चिपियाना बुजुर्ग स्टेशनों पर रुकेगी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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