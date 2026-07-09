पार्टी के खातों से पैसा निकाल पाएगी TMC, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत; एक शर्त
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में फ्रीज बैंक खातों से रोजमर्रा के खर्च और सैलरी देने की अनुमति दी है। पुलिस की जल्दबाजी पर कोर्ट ने सवाल उठाए।
कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) को एक बड़ी अंतरिम राहत दी है। अदालत ने पार्टी को अपने दिन-प्रतिदिन यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन तीन बैंक खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, जिन्हें हाल ही में डेबिट-फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि, खातों का यह संचालन अदालत द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी की कड़ी निगरानी में ही किया जा सकेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस द्वारा इतनी जल्दबाजी में खातों को सील करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं।
कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें और स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति
अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस सुब्रत तालुकदार को इन बैंक खातों के संचालन की निगरानी के लिए 'स्पेशल ऑफिसर' नियुक्त किया है। स्पेशल ऑफिसर की यह निगरानी व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी और इस दौरान पार्टी केवल अपने रोजमर्रा के जरूरी खर्चों और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए ही पैसे निकाल सकेगी। खातों से किसी भी बड़े लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। स्पेशल ऑफिसर को 1.25 लाख रुपये का मानदेय दिया जाएगा और इसका भुगतान कालीघाट स्थित तृणमूल (ममता बनर्जी गुट) द्वारा किया जाएगा।
पुलिस की 'जल्दबाजी' पर कोर्ट की टिप्पणी
इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने बिधाननगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि वह इस बात को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं ढूंढ पा रही है कि एफआईआर दर्ज होने के महज एक दिन के भीतर पुलिस ने इतनी "जल्दबाजी" में खातों को फ्रीज क्यों कर दिया।
अभिषेक मनु सिंघवी ने दी टीएमसी की दलीलें
टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि इस तरह अचानक खातों को फ्रीज करने से एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(d) का उल्लंघन है और लोकतंत्र में 'समान अवसर' को खत्म करती है। शिकायतें पूरी तरह अस्पष्ट हैं और एफआईआर दर्ज होने के दो दिन के भीतर खातों को फ्रीज कर देना एक दुर्भावनापूर्ण कदम है।
क्या है पूरा विवाद? (440 करोड़ रुपये का मामला)
यह पूरा विवाद पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जुड़ा है। विधानसभा और संसद में टीएमसी दो धड़ों में बंट चुकी है- एक गुट का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जबकि बागी गुट का नेतृत्व विपक्ष के नेता रितब्रत बनर्जी कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की शाखाओं में मौजूद पार्टी के 3 खातों में लगभग 440 करोड़ रुपये जमा हैं। रितब्रत बनर्जी के समर्थक 10 बागी विधायकों और पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन खातों में जो फंड है, वह अवैध वसूली और घोटालों से आ सकता है। इसी शिकायत पर बिधाननगर पुलिस ने खातों पर डेबिट-फ्रीज लगा दिया था।
इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत मामले की जांच कर रहा है। ईडी का आरोप है कि टीएमसी के खातों से 'केयरवेल एविएशन' नामक कंपनी को चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
चुनाव आयोग (ECI) के फैसले तक बागी गुट को दूर रखा गया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि खातों के संचालन की अनुमति देने का मतलब यह कतई नहीं है कि अदालत ने ममता बनर्जी गुट को "असली" तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दे दी है। असली पार्टी कौन है, इसका फैसला भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में लंबित है। अदालत ने साफ किया है कि जब तक चुनाव आयोग अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक टीएमसी का बागी गुट (रितब्रत बनर्जी गुट) स्पेशल ऑफिसर से इस मामले में संपर्क नहीं कर सकेगा।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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