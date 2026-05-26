भारतीयों के लिए गुड न्यूज, श्रीलंका ने दिया फ्री वीजा ऑन अराइवल; जान लें नियम
श्रीलंका सरकार ने कहा है, 'जिन यात्रियों को मुफ्त वीजा मिला है और वे 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए श्रीलंका में रुकना चाहते हैं, वे तय वीजा फीस देकर अपना वीजा बढ़वाने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।'
श्रीलंका सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि 40 देशों के जिन विजिटर्स को आगमन पर ही 30 दिनों के लिए वैध मुफ्त वीजा दिया जाएगा, उनमें भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। इस व्यवस्था के तहत, पर्यटकों को पहले आगमन की तारीख से दो बार प्रवेश की सुविधा के साथ 30 दिनों का मुफ्त वीजा मिलेगा।
आव्रजन और उत्प्रवासन विभाग ने कहा कि श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय पारस्परिक समझौते वाले देशों जैसे सिंगापुर, मालदीव और सेशेल्स के सभी विजिटर्स सहित 40 देशों के नागरिकों के लिए आगमन से पहले इलेक्ट्रॉनिक यात्रा मंजूरीॉ प्राप्त करना आवश्यक है।
श्रीलंका में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भारत अब भी सबसे बड़ा स्रोत बाजार बना हुआ है। भारत के अलावा, अन्य देशों में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, चीन और डेनमार्क शामिल हैं।
30 दिनों से ज्यादा रुकना है तो
श्रीलंका सरकार ने कहा है, 'जिन यात्रियों को मुफ्त वीजा मिला है और वे 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए श्रीलंका में रुकना चाहते हैं, वे तय वीजा फीस देकर अपना वीजा बढ़वाने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।' साथ ही कहा है कि जिन देशों के नागरिकों को मुफ्त ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की सुविधा मिली है, उनके अलावा बाकी सभी देशों के नागरिकों पर श्रीलंका ईटीए सिस्टम के सामान्य नियम और कानून पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
ये देश हैं शामिल
ऑस्ट्रेलियाऑस्ट्रिया, बहरीन, बेलारूस, बेल्जिम, कनाडा, चीन, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, इजरायल, इटली, जापान, कजाकस्तान, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, कतर, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम भी लिस्ट में शामिल है।
श्रीलंका ने कहा है कि देशों के वे नागरिक, जिनके पास डिप्लोमैटिक, ऑफिशियल, सर्विस या ऑर्डिनरी पासपोर्ट हैं, वे इस योजना के तहत मुफ्त टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें