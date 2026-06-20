भारत के लिए खुशखबरी, तीन भारतीय जहाज होर्मुज से गुजरे; लदा है कच्चा तेल
देश वैभव के 24 जून को वाडिनार पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है, जबकि देश विभोर भी उसी दिन सिक्का पोर्ट पहुंच सकता है। सनमार हेराल्ड शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट पार करने वाला तीसरा भारतीय झंडे वाला ऑयल टैंकर है। यह एक जुलाई को पहुंच सकता है।
लेबनान में किए गए इजरायली हमले से ईरान भड़क गया है। इसकी वजह से उसने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच, भारत के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि शनिवार को भारत के झंडे वाले तीन क्रूड ऑयल टैंकर, जिनमें देश के 94 क्रू मेंबर के साथ 8.6 लाख मिलियन टन से ज्यादा कार्गो है होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे और भारत के रास्ते में हैं।
तीन क्रूड ऑयल टैंकर के नाम देश वैभव, देश विभोर, और सनमार हेराल्ड हैं। ये 24 जून और 1 जुलाई के बीच भारत पहुंच जाएंगे। देश वैभव के 24 जून को वाडिनार पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है, जबकि देश विभोर के उसी दिन सिक्का पोर्ट पहुंचने की संभावना है। सनमार हेराल्ड शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट पार करने वाला तीसरा भारतीय झंडे वाला ऑयल टैंकर है। यह एक जुलाई को पारादीप पहुंचने वाला है।
पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मिनिस्टर सोनोवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "3 भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर, देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड, 94 भारतीय क्रू मेंबर्स के साथ 8.6 लाख MT से ज्यादा कार्गो लेकर आज होर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक गुजरे हैं और भारत के रास्ते में हैं।"
उन्होंने आगे लिखा, "माननीय पीएम मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में, भारत सरकार भारत के समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर काम कर रहा है। हमारा मंत्रालय भारत के नाविकों और एनर्जी लाइफलाइन की पूरी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल बिठा रहा है।" बता दें कि 18 जून को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक समझौते पर साइन किए थे। इसमें तेहरान से अपने बहुत ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को कम करने, होर्मुज खोलने, तेल बेचने समेत तमाम मुद्दों पर सहमति बनी है।
ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद किया
वहीं, ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों का हवाला देते हुए होर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि यह तेहरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का यह उल्लंघन है जिसमें दक्षिणी लेबनान के 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने होर्मुज को सभी समुद्री यातायात के लिए बंद कर दिया और अमेरिका तथा इजरायल पर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए समझौतों का बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
खातम-अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बयान में कहा, "यह ऐलान किया जाता है कि होर्मुज जहाजों के आने-जाने के लिए बंद रहेगा। यह पहला कदम दुश्मन के वादे तोड़ने का जवाब है और अगर हमला जारी रहता है, तो दुश्मन को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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