भारत के लिए ईरान से राहत वाली खबर, पत्नी को लेकर अनंत सिंह का बड़ा खुलासा; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि भारत के 95 प्रतिशत लोगों के दिमाग में गोबर भरा है और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहीं, अमेरिका में ट्रंप को झटका लगने के बाद ईरान ने भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की छूट दे दी है।

Top News Today: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि भारत के 95 प्रतिशत लोगों के दिमाग में गोबर भरा है और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर मतदाता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं देखते, बल्कि जाति और धर्म के आधार पर वोट डालते हैं। काटजू ने यह भी कहा कि वोट चोरी और ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि 90 प्रतिशत लोग वोट देने लायक ही नहीं हैं। इसी बीच, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से जुड़ी पाबंदियों से छूट दे दी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस छूट का मकसद इन देशों के साथ संबंध मजबूत करना और भारत से दवाओं का आयात आसान बनाना है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

95 फीसदी लोगों को वोट देने का हक नहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि भारत के 95 फीसदी लोगों के दिमाग में गोबर भरा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। काटजू ने एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि ज्यादातर वोटर्स जाति और धर्म के आधार पर वोट डालते हैं। वे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं देखते। उन्होंने कहा कि 95 फीसदी वोटर्स उम्मीदवार की काबिलियत नहीं देखते। वे सिर्फ जाति देखकर वोट डालते हैं। इन लोगों के सिर में गोबर भरा है। इन्हें वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि और भी वोट चोरी होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 90 फीसदी मतदाता वोट देने लायक ही नहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान ने भारत, चीन, इराक और कतर को होर्मुज से गुजरने की छूट दी अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा है। कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स का कब्जा हो गया है। इसी बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से जुड़ी पाबंदियों से छूट दे दी है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात-मोघद्दम ने कहा कि इन चार देशों के जहाज अब बिना किसी रुकावट के इस जलमार्ग से आ-जा सकते हैं। अमेरिकी भी इन्हें नहीं रोकते। उन्होंने बताया कि भारत को यह छूट दवाओं के आयात के लिए दी गई है। चीन को यह छूट राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत जीत से की। ऑकलैंड में बारिश से प्रभावित पहले मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की। विराट कोहली की अच्छी पारी के दम पर भारत ने 143 रनों का टारगेट 22.4 ओवर में पूरा किया। कोहली ने 51 गेंदों में 74 रन बनाए। इसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था। यह उनके वनडे करियर का 80वां अर्धशतक है। इस पारी से कोहली ने कई रिकॉर्ड बनाए। पढ़ें पूरी खबर...