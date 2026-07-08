भारत का 'उड़ती मौत' है पिनाका: दुश्मन का करेगा काम तमाम, ताकत देख बढ़ेगी पाकिस्तान की टेंशन

भारत ने दुश्मन के लिए उड़ता मौत तैयार कर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण कर पाकिस्तान समेत दुश्मन देशों में खलबली मचा दी है।

भारत ने आज दुश्मन के लिए 'उड़ती मौत' तैयार कर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण स्थल से पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट (Pinaka LRGR) का सफल उड़ान परीक्षण कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। यह रॉकेट अब दुश्मन के ठिकानों का पूरी तरह सफाया करने में सक्षम है। 60 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को चीता की फुर्ती और बम की ताकत से भेदने वाला यह 'उड़ती मौत' पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ाने वाला है।

दरअसल, भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट (एलआरजीआर) का सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रॉकेट का परीक्षण उपयोगकर्ता द्वारा तय 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी की मारक क्षमता की जांच करने के लिए किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने आठ जुलाई को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल (आईटीआर) पर पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट (एलआरजीआर) का सफल उड़ान परीक्षण किया।

अधिकारियों ने बताया कि योजना के मुताबिक उड़ान के दौरान सभी मानकों पर खरा उतरते हुए एलआरजीआर ने पहले से तय रास्ते का बिल्कुल सटीक तरीके से पालन किया और 'बेहतरीन सटीकता' के साथ अपने लक्ष्य को भेदा। उन्होंने बताया कि परीक्षण की निगरानी करने के लिए लगाए गए सभी उपकरणों ने उड़ान के समय रॉकेट के पूरे रास्ते पर नजर रखा। उन्होंने बताया कि पिनाका एलआरजीआर रॉकेट को शस्त्र अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलकर डिजाइन किया है, जिसमें 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला' और 'रिसर्च सेंटर इमारत' का सहयोग मिला है।

आपको बता दें कि पिनाका सिस्टम को पहले ही भारतीय सेना में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) के रूप में शामिल किया जा चुका है। अब निर्देशित (Guided) संस्करण के साथ इसकी मारक क्षमता, सटीकता और विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। यह रॉकेट दुश्मन के ठिकानों, सैन्य अड्डों, तोपखाने की पोजीशन और कमांड सेंटर्स को सटीकता से निशाना बना सकता है।