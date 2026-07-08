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भारत का 'उड़ती मौत' है पिनाका: दुश्मन का करेगा काम तमाम, ताकत देख बढ़ेगी पाकिस्तान की टेंशन

By Devendra Kasyap
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भारत ने दुश्मन के लिए उड़ता मौत तैयार कर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण कर पाकिस्तान समेत दुश्मन देशों में खलबली मचा दी है।

भारत का 'उड़ती मौत' है पिनाका: दुश्मन का करेगा काम तमाम, ताकत देख बढ़ेगी पाकिस्तान की टेंशन

भारत ने आज दुश्मन के लिए 'उड़ती मौत' तैयार कर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण स्थल से पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट (Pinaka LRGR) का सफल उड़ान परीक्षण कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। यह रॉकेट अब दुश्मन के ठिकानों का पूरी तरह सफाया करने में सक्षम है। 60 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को चीता की फुर्ती और बम की ताकत से भेदने वाला यह 'उड़ती मौत' पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ाने वाला है।

दरअसल, भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट (एलआरजीआर) का सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रॉकेट का परीक्षण उपयोगकर्ता द्वारा तय 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी की मारक क्षमता की जांच करने के लिए किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने आठ जुलाई को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल (आईटीआर) पर पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट (एलआरजीआर) का सफल उड़ान परीक्षण किया।

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अधिकारियों ने बताया कि योजना के मुताबिक उड़ान के दौरान सभी मानकों पर खरा उतरते हुए एलआरजीआर ने पहले से तय रास्ते का बिल्कुल सटीक तरीके से पालन किया और 'बेहतरीन सटीकता' के साथ अपने लक्ष्य को भेदा। उन्होंने बताया कि परीक्षण की निगरानी करने के लिए लगाए गए सभी उपकरणों ने उड़ान के समय रॉकेट के पूरे रास्ते पर नजर रखा। उन्होंने बताया कि पिनाका एलआरजीआर रॉकेट को शस्त्र अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलकर डिजाइन किया है, जिसमें 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला' और 'रिसर्च सेंटर इमारत' का सहयोग मिला है।

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आपको बता दें कि पिनाका सिस्टम को पहले ही भारतीय सेना में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) के रूप में शामिल किया जा चुका है। अब निर्देशित (Guided) संस्करण के साथ इसकी मारक क्षमता, सटीकता और विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। यह रॉकेट दुश्मन के ठिकानों, सैन्य अड्डों, तोपखाने की पोजीशन और कमांड सेंटर्स को सटीकता से निशाना बना सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग को बधाई दी। उन्होंने इसे लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट के लिए स्वदेशी डिज़ाइन और विकास क्षमता में एक 'बड़ी उपलब्धि' बताया। मंत्रालय ने बताया कि रक्षा सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने इन परीक्षणों पर बारीकी से नजर रखी और सफल परीक्षण से जुड़ी सभी टीम की प्रशंसा की।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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