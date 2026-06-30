तमिलनाडु में CM विजय की सरकार को एक और गुड न्यूज, एक और पार्टी छोड़ेगी DMK का साथ

इससे पहले विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने वाले DMK प्रमुख एम के स्टालिन ने दावा किया था कि तमिलनाडु में TVK के नेतृत्व वाली सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार 3 से 6 महीने में गिर सकती है। हालांकि अब स्टालिन की स्थिति ही खराब लग रही है।

तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से ही सियासी पारा हाई है। इस बीच अब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार को जल्द ही एक और खुशखबरी मिल सकती है। वहीं विपक्षी दल द्रमुक गठबंधन को हफ्तेभर में दूसरा बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक यहां विदुथलाई चिरूथैगल काची (VCK) पार्टी अब औपचारिक रूप से एम के स्टालिन की अगुवाई वाले द्रमुक गठबंधन से बाहर होने जा रही है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु VCK चीफ थोल थिरुमावलवन मंगलवार को ही इसका आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। द्रमुक का साथ छोड़कर VCK अब सूबे के नए मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के मोर्चे में शामिल होगी।

VCK बनी थी किंगमेकर गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 234 में से 108 सीटें जीती थीं। लेकिन वे बहुमत के आंकड़े (118) से 10 सीटें दूर रह गए थे। उस वक्त द्रमुक गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी वीसीके की 2 सीटों, कांग्रेस की 5 सीटों और वामपंथी दलों के समर्थन के दम पर ही विजय ने बहुमत का आंकड़ा पार किया था और राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।

द्रमुक में बड़ी टूट मुख्यमंत्री विजय को समर्थन देने के बाद से ही इन द्रमुक गठबंधन में टूट का दौर शुरू हो गया। पहले कांग्रेस ने सालों पुराना रिश्ता तोड़कर गठबंधन से दूरी बना ली। इसके बाद वीसीके से ठीक पहले, द्रमुक के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी MDMK के प्रमुख वायको ने भी पिछले हफ्ते स्टालिन से अपना 9 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। वायको ने द्रमुक पर आरोप लगाया कि स्टालिन की पार्टी पर्दे के पीछे से एमडीएमके को कमजोर करने की साजिश रच रही थी।

क्यों स्टालिन का साथ छोड़ रहीं पार्टियां राजनीति गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि विजय की सरकार को गिराने और उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए DMK अपनी धुर विरोधी पार्टी AIADMK और BJP को सीक्रेट सपोर्ट दे सकती है। चर्चा है कि यही वजह है कि सहयोगी दल स्टालिन का साथ छोड़कर विजय के पाले में जा रहे हैं। अब द्रमुक से नाता तोड़ने के बाद VCK और MDMK मंगलवार को मुख्यमंत्री विजय द्वारा बुलाई गई एक अहम बैठक में भी हिस्सा ले सकते हैं।