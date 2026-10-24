अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, बिना परीक्षा दिए मिलेगी नौकरी; 250 को मिला जॉइनिंग लेटर
पहले बैच में नौसेना के जवान हैं, जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। फडणवीस ने कहा कि इस कदम से तटीय पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि राज्य की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
Jobs fo agniveer: महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय नौसेना के 250 से अधिक पूर्व अग्निवीरों को राज्य के तटीय पुलिस बल में शामिल किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर में यह जानकारी दी। इन लोगों को उनकी सैन्य ट्रेनिंग और सेवा को देखते हुए भर्ती परीक्षाओं से छूट दी गई है। फडणवीस ने बताया कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि सशस्त्र बलों में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीर यदि चाहें तो महराष्ट्र पुलिस में शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने कहा, "इन लोगों ने गहन ट्रेनिंग ली है और सीमाओं पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। इनके पास बेहतरीन क्षमताएं हैं, जिससे ये पुलिस बल के लिए एक बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।"
पहले बैच में नौसेना के जवान
पहले बैच में नौसेना के जवान हैं, जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। फडणवीस ने कहा कि इस कदम से तटीय पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि राज्य की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, "उन्हें शामिल करने के लिए हमें नियमों में कुछ बदलाव करने पड़े। हमने ऐसा किया और उन सभी को पुलिस बल में भर्ती कर लिया।"
सीधी भर्ती के जरिए मिलेगी नौकरी
भर्ती प्रक्रिया के बारे में फडणवीस ने बताया कि ये नियुक्तियां बिना किसी नई परीक्षा के सीधे भर्ती के जरिए की गई हैं। उन्होंने कहा, "सशस्त्र बलों में जाने के लिए वे पहले ही एक बहुत कठिन चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। इसलिए उन्हें किसी और परीक्षा से गुजरने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सीधे नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं।"
अग्निवीरों के लिए बदले नियम
इससे पहले फडणवीस ने घोषणा की थी कि सशस्त्र बलों में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार के अन्य बलों में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई नई परीक्षा देने या फिर से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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