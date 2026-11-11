अभिजीत दीपके के लिए गुड न्यूज, CJP नेता को मजिस्ट्रेट से मिल गई बड़ी छूट
शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। सूत्रों का कहना है कि दीपके नई तारीख पर पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं।
Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके के लिए मंगलवार को एक राहत की खबर सामने आई। उनके खिलाफ चल रही जांच के दौरान उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी गई है। वह 16 अक्तूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में मंगलवार को मंदिर मार्ग थाने में पेश नहीं हुए। दीपके के वकील अभिक चिमनी ने बताया कि खराब स्वास्थ्य के कारण वह खुद नहीं पेश हो सके। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें यह छूट दे दी। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
इस सुनवाई के दौरान दीपके के वकील को पुलिस की रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों की प्रतियां दी गईं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने दीपके को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनसे शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड भरने को कहा गया था।
दीपके को मिली थी सशर्त जमानत
आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले ही दीपके को एक मजिस्ट्रेट के द्वारा सशर्त जमानत दी गई थी। उन्हें यह जमानत तब मिली थी जब उन पर पहले भरे गए शांति बॉन्ड को तोड़ने का आरोप लगा था। इस जमानत की एक मुख्य शर्त यह थी कि उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखनी होगी और कोई ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे कि शांति भंग हो।
अभिजीत दीपके को 16 अक्टूबर को उस समय हिरासत में लिया गया था जब वे 'लहरा दो तिरंगा' अभियान के दौरान मार्च में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मार्च में शामिल नहीं होने का नोटिस दिया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का हवाला दिया गया था।
शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। सूत्रों का कहना है कि दीपके नई तारीख पर पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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