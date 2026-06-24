20 साल का इंतजार खत्म! इस राज्य में हर दिन निकलेगा 1 किलो सोना; आज से शुरू होगा ‘स्वर्ण युग’
आंध्र प्रदेश में स्वर्ण युग की शुरुआत! कुरनूल के जोन्नागिरी माइन से आज से शुरू होगा सोने का कमर्शियल प्रोडक्शन। CM चंद्रबाबू नायडू करेंगे उद्घाटन, रोज निकलेगा 1 किलो सोना।
आंध्र प्रदेश के खनन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कुरनूल जिले की जोन्नागिरी खदान में व्यावसायिक स्तर पर सोने का उत्पादन शुरू होने वाला है। बुधवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस गोल्ड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे।
आंध्र प्रदेश में स्वर्ण युग की शुरुआत
कुरनूल जिले के तुग्गली मंडल स्थित जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट से सोने के उत्पादन का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। लगभग 20 साल की प्लानिंग के बाद राज्य की मिट्टी से सोना निकालने का सपना साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू बुधवार को इस गोल्ड प्रोसेसिंग प्लांट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह इसी क्षेत्र में सोने के अयस्क (Gold ore) की रिफाइनिंग की दूसरी यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे।
हर दिन निकलेगा 1 किलो सोना
इस प्रोजेक्ट से फिलहाल सालाना 4 लाख टन अयस्क खनन की योजना है। शुरुआत में प्लांट से प्रतिदिन करीब 1 किलोग्राम सोने का उत्पादन होगा। धीरे-धीरे इस क्षमता को बढ़ाकर 600 किलोग्राम सालाना किया जाएगा, जबकि अंतिम लक्ष्य हर साल 1,500 किलोग्राम सोने का उत्पादन करना है। जोन्नागिरी खदान में ट्रायल प्रोडक्शन पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए जोन्नागिरी के आसपास 1,200 एकड़ में खनन गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।
हीरे की खोज से मिला सोने का सुराग
जोन्नागिरी क्षेत्र में सोने के भंडार की पहचान काफी दिलचस्प तरीके से हुई थी। यहां अक्सर हीरे मिलने की खबरों के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने विस्तृत सर्वे शुरू किया था। लगभग तीन दशकों तक चले व्यापक भूवैज्ञानिक अध्ययन के बाद जोन्नागिरी, एरागुडी और पगिरिडायी गांवों में व्यावसायिक रूप से सोना निकालने की पुष्टि हुई थी।
320 करोड़ का निवेश, 800 को रोजगार
साल 2006 में 'जियोमायसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' ने 1,477.24 एकड़ क्षेत्र में खनन अधिकार हासिल किए थे। इसके बाद प्रायोगिक खनन में अयस्क की उच्च गुणवत्ता की पुष्टि हुई। कंपनी ने अत्याधुनिक गोल्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाने के लिए 320 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस खनन और प्रसंस्करण कार्य में लगभग 800 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।
5 साल की देरी के बाद मिली रफ्तार
अधिकारियों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में प्रशासनिक बाधाओं के कारण इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई। हालांकि, मौजूदा गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद लंबित मंजूरियों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कामों में तेजी लाई गई, जिससे यह प्रोजेक्ट आखिरकार उत्पादन के चरण तक पहुंच सका।
10 मिलियन टन से ज्यादा अयस्क का भंडार
सर्वेक्षणों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में एक करोड़ टन से अधिक सोने का अयस्क मौजूद है। अकेले इसके ईस्ट ब्लॉक में ही लगभग 68 लाख टन अयस्क दबा है। जमीन की सतह से 180 मीटर से लेकर करीब 2 किलोमीटर नीचे तक सोने के अयस्क की पहचान की गई है।
अन्य जिलों में भी सोने की उम्मीद
राज्य की स्वर्ण योजनाएं सिर्फ जोन्नागिरी तक सीमित नहीं हैं। उम्मीद है कि जल्द ही अनंतपुर जिले के रामगिरी क्षेत्र में भी सोने का उत्पादन शुरू होगा। इसके अलावा चित्तूर जिले में भी सोने के भंडार की पहचान की गई है। पाइपलाइन में मौजूद इन कई प्रोजेक्ट्स के साथ, आंध्र प्रदेश आने वाले वर्षों में भारत के प्रमुख सोना उत्पादक राज्यों में से एक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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