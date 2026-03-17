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LPG संकट के बीच गुड न्यूज, भारत पहुंचा होर्मुज से निकला एक और जहाज; कितनी गैस लाया

Mar 17, 2026 12:02 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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LPG संकट के बीच भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। मंगलवार को गुजरात के बंदरगाह पर नंदा देवी जहाज भी पहुंच गया है। खास बात है कि यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत पहुंचने वाला दूसरा जहाज है। इससे पहले शिवालिक ने सोमवार को भारत में एंट्री की थी।

LPG संकट के बीच गुड न्यूज, भारत पहुंचा होर्मुज से निकला एक और जहाज; कितनी गैस लाया

LPG संकट के बीच भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। मंगलवार को गुजरात के बंदरगाह पर नंदा देवी जहाज भी पहुंच गया है। खास बात है कि यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत पहुंचने वाला दूसरा जहाज है। इससे पहले शिवालिक ने सोमवार को भारत में एंट्री की थी। दोनों जहाज मिलकर 90 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर भारत पहुंचे हैं, जो संकट के बीच बड़ी राहत का काम कर सकती है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 47 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर नंदा देवी जहाज गुजरात के वाडिनार पोर्ट पहुंचा है। शनिवार को ही शिपिंग मिनिस्ट्री में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया था कि शिवालिक और नंदा देवी 16 और 17 मार्च को भारत पहुंच सकते हैं। नंदा देवी के भारत पहुंचने के बाद संभावनाएं जताई जा रहीं हैं कि 24 हजार मीट्रिक टन तमिलनाडु भेजा जाएगा।

सिन्हा ने कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात से लगभग 80,800 टन मुरबान कच्चा तेल ले जा रहा जहाज 'जग लाडकी' और उस पर सवार सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। जग लाडकी उन 28 भारतीय जहाजों में से चौथा जहाज है जो पिछले दो हफ्तों से युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं।

वर्तमान में, पश्चिमी फारस की खाड़ी में 611 नाविकों सहित 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हुए हैं। दो एलपीजी लदे जहाजों ने 13 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की और 14 मार्च की सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया।

उन्होंने बताया था कि पहला जहाज, शिवालिक, गुजरात के मुंदड़ा बंदरगाह पर पहुंचा, जहां अग्रिम कागजी कार्रवाई और प्राथमिकता के आधार पर माल उतारने की व्यवस्था की गई थी। दूसरा जहाज, नंदा देवी, मंगलवार सुबह कांडला बंदरगाह पर पहुंचने वाला है।

कुल कितनी एलपीजी की राहत

दोनों जहाजों में लगभग 92,712 टन एलपीजी है। यह देश में एक दिन की खाना पकाने की गैस की आवश्यकता के बराबर है। ये उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे 24 जहाजों के अलावा, चार अन्य पूर्वी हिस्से में फंसे हुए थे।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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